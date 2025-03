Atletica, Frattini si conferma il numero uno del giavellotto

Non ha tradito le attese a Rieti, al campionato italiano di lanci invernali, il riminese Giovanni Frattini, capace di vincere il titolo nel giavellotto schiantando tutti i rivali. Il portacolori della Fratellanza Modena si è imposto con un lancio (il primo) a 75.47, poi ha infilato le misure di 72.37, 73.34, 71.18, 72.52 e 74.43, in una gara condizionata dal forte vento. Argento a 70.18 per Orlando dell’Aeronautica Militare.

Bene i romagnoli al Trofeo Invernale di marcia, andato in scena a Parma al campo Grossi (pista da 400 metri all’aperto). Sui 10.000 metri è 4° l’Allievo riminese Flavio Ferrari (Montanari Gruzza) che con il tempo di 49’43”78 si migliora di quasi 5’: subito dietro di lui un altro Allievo, Mattia Servadei (85 Faenza) bravo all’esordio a chiudere in 58’53”22. Nella gara femminile bella quinta piazza a firma di Matilde Ponti Gonelli (Atletica 85 Faenza) in 1h00’10”68, mentre il 5000 Allieve se lo aggiudica l’imolese Beatrice Palmonari (Atletica Lugo), freschissima di bronzo agli Italiani indoor di categoria. La romagnola, forte di un personale di 23’44”37, parte e arriva a tutta con passaggi al km in 4’43, 4’49”, 4’52”, 4’56” e 4’55” dominando col tempo di 24’14”95. La imita sui 5000 Cadetti Riccardo Camporesi (Atl. 85 Faenza) in 25’25”65 (miglioramento di oltre 1’), precedendo gli imolesi Giulio Morini (28’15”32) e Alessandro Mele a 31’21”56.

Sui 3000 Cadette bel 6° posto di Agata Baldini (Imola Sacmi Avis) in 18’17”64 e nella 2000 Ragazzi medaglia d’argento ad Andrea Lombi (Atl. Rimini Nord Santarcangelo, 12’44”25). Al femminile chiude in quarta posizione Allegra Molina Perez Minotti (Atl. Imola Sacmi Avis) con 13’29”45.

