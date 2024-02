Atletica, Conti e Morara gli assi romagnoli ai Tricolori di Ancona

Ultimo appuntamento del lungo mese di febbraio tricolore al Pala Casali di Ancona, dove oggi e domani vanno in scena i Campionati Italiani Assoluti. La Romagna si presenta con un gruppo d’atleti tanto selezionato quanto ambizioso, nel quale spiccano sugli 800 Francesco Conti e nell’alto Marta Morara, entrambi imolesi e tesserati rispettivamente per Sacmi Avis ed Aeronautica. Da tenere d’occhio pure le prove multiple, con Michele Brini (sempre dell’Atletica Imola) e Yoro Menghi (La Fratellanza) pronti a sorprendere. Due giornate di gare da seguire anche in tv, grazie alla copertura di Rai Sport nel pomeriggio di oggi, dalle 15 alle 16.30, e di domani (15-16.55). Negli stessi orari la trasmissione sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. Tutte le gare non coperte dalla diretta Rai andranno in onda, in streaming, su www.atletica.tv a partire dalle 9.15 del mattino. Da ricordare come Ancona rappresenti una tappa fondamentale per definire la squadra azzurra che parteciperà ai Mondiali indoor di Glasgow (1-3 marzo). In tal senso, però, per i romagnoli la strada sembra davvero in salita.

Marta da podio

Si comincia oggi con i 60 dell’eptathlon maschile (ore 9.15) che, data l’assenza del numero 1 italiano Dario Dester, possono regalare sorprese. Al via, come anticipato, il riminese Yoro Menghi (4.754 punti d’accredito stagionale) e Michele Brini (Imola), potenzialmente da podio nella lista guidata da Lorenzo Naidon (Fiamme Gialle, 5.806). Oggi lungo (10.05), peso (11) e alto (12), e domani 60 ostacoli (10.20), asta (12) e 1000 (16.20). Domani dalle 12.50 spazio nell’alto a Marta Morara (1.82 di stagionale) e Nicole Romani (La Fratellanza, 1.80), pure loro “aiutate” dal forfeit della favorita d’obbligo (Elena Vallortigara). Idea Pieroni (Carabinieri) guida con 1.87 la lista d’iscrizione. Dalle 14.55 ecco le batterie dei 60 (finale alle 16.35) alle quali prendono parte, con l’ambizione di migliorarsi, Carlotta Fedriga (Edera Forlì, 7”39) e Melissa Turchi (La Fratellanza, 7”54), mentre può sperare in qualcosa di più dalle 15.20 nel triplo il ravennate Enrico Montanari (Fratellanza), 6° in Italia con il suo 15.70 (il podio potenzialmente dista 50 cm).

Conti c’è

Da seguire, sempre domani, dalle 16.05 gli 800, perché Francesco Conti (Atletica Imola) vanta con 1’48”14 il miglior tempo fra i 16 partecipanti. Certo mancano Barontini e Tecuceanu (i migliori in Italia), ma gli assenti hanno sempre torto e comunque la concorrenza, ad iniziare dal giovane Francesco Pernici, resta di assoluto valore. Poco dopo, verso le 17, ecco un altro imolese impegnato sui 3000, ovvero Luis Matteo Ricciardi, che proverà ad abbassare il proprio primato di 8’10”80. Infine dalle 17.10 nel peso donne spazio a Martina Fedriga (Edera Forlì, 12.67) per la quale vale lo stesso discorso.

Gare regionali

Spazio, nel weekend, pure ad alcune gare regionali. A Parma oggi è in programma un meeting indoor per Assoluti. Tra gli iscritti la Junior forlivese Giada Donati, che quest’anno veste i colori della Assindustria Sport Padova, sui 400 metri. Domani a Modena spazio invece alle gare del Trofeo Invernale di marcia per Ragazzi, Cadetti e Assoluti. Al via sui 10 km lo Junior Cristian Serra (Self Montanari Gruzza) e fra le Allieve, sui 5000 metri, Beatrice Palmonari (Atl. Imola Sacmi Avis) argento nella marcia 3000 metri ad Ancona ai recenti Tricolori.