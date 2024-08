Alla Maratona Ravenna Città d’Arte il patrocinio dell’Agenzia Nazionale del Turismo: “Una bandiera da sventolare con orgoglio”

Un nuovo e importante riconoscimento per la Maratona di Ravenna Città d’Arte, sempre più evento e contenitore trasversale capace di ampliare i propri orizzonti e di coinvolgere il territorio anche al di fuori delle semplici discipline del running e del walking.

Enit, Agenzia Nazionale del Turismo che opera sugli indirizzi e la vigilanza del Ministero del Turismo col compito di promuovere l’offerta turistica nazionale e favorire la commercializzazione, ha infatti concesso il suo patrocinio alla Maratona di Ravenna. Un altro graditissimo e importante attestato, a conferma dell’incessante opera di promozione portata avanti quotidianamente da tutto lo staff di Ravenna Runners Club, associazione organizzatrice della manifestazione.

“Il patrocinio Enit - scrivono gli organizzatori - arriva infatti a certificare il fondamentale impatto di promozione turistica della Maratona nell’area sulla quale insiste nel secondo weekend di novembre, periodo nel quale, già da diverso tempo, i dati sull’afflusso di visitatori e sulle presenze nelle strutture ricettive segnalano picchi incredibili, spesso i più alti nell’intera annata in un territorio che vive molto di turismo. Dopotutto, da diversi anni Ravenna Runners Club porta in giro per il mondo, in occasione di eventi, fiere ed expo, non solo sportivi, il nome del capoluogo bizantino, contribuendo ad aumentare la conoscenza e la notorietà non solo delle sue gare disseminate ormai lungo tutto l’anno, ma anche le grandi bellezze che ogni runner o camminatore potrà ammirare nelle sue esperienze sulle strade della Romagna. Un patrocinio, quello di Enit, che è dunque bandiera da sventolare con orgoglio per una società come Ravenna Runners Club, capace di farsi strada nel mondo del running internazionale raccontando la bellezza del suo territorio e contribuendo alla sua crescita”.

“Questo patrocinio - sottolinea Giacomo Costantini, assessore a Sport e Turismo del Comune di Ravenna - impreziosisce la nostra Maratona, riconoscendole a livello istituzionale l’enorme indotto di turismo che genera e la visibilità internazionale che restituisce alla nostra città. Un lavoro di anni e che grazie a tanti ogni anno si migliora. Vorrei ringraziare la presidente Alessandra Priante amica della nostra città e già vicina a nostre iniziative nel suo ruolo di Direttrice Europa di UNWTO”.