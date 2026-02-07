Via ai tricolori Juniores e Promesse: sui 60 la sammarinese Alessandra Gasparelli va alla conquista... dell’Italia

L’evento coinvolge le categorie Under 23 (classi 2004, 2005 e 2006) e Under 20 (classi 2007 e 2008), quest’ultima in preparazione dei Mondiali Juniores che si terranno ad agosto a Eugene, negli Stati Uniti. Buona, sia in quantità che in qualità, la truppa romagnola ai nastri di partenza, con alcune punte rappresentate dalla sammarinese Alessandra Gasparelli (60) e dall’imolese Mattia Turchi (800). Tutta la rassegna sarà trasmessa in diretta streaming dalle 9 su www.atleticaitaliana.tv e sull’app SportFace.

Il febbraio dei campionati italiani indoor, con tutte le rassegne tricolori in programma al PalaCasali di Ancona, si apre oggi e domani mandando alla ribalta Juniores e Promesse.

La forlivese Giada Donati, già da qualche stagione all’Assindustria Sport, darà l’assalto agli 800 Promesse (6 a con 2’08”79) e ai 1500, mentre la riminese Melissa Turchi (Fratellanza Modena) sarà impegnata sui 60 Promesse con vista Finale A (7”58 d’accredito).

Fra gli Juniores occhio sui 60 e sui 200 a Fabrizio Caporusso (Libertas Atletica Forlì), rispettivamente 7° (6”85) e 6° (21”59) nelle liste d’entrata. Non lontanissimo dai favoriti per le medaglie. Negli 800 ci proverà il mezzofondista imolese Mattia Turchi, sempre più in crescita e finalmente pronto a rinverdire i recenti fasti indoor dell’Atletica Imola: l’allievo di Vittorio Ercolani vanta il 7° crono con 1’50”16.

Le squadre romagnole porteranno ad Ancona tanti giovani promettenti, anche se non da medaglia al momento. Per l’Atletica Imola Sacmi Avis occhio alla staffetta “4 x un giro” Juniores (Tommaso Gozzi, Federico Marchi, Daniele Cetrone e Luca Martelli), con Cetrone e Martelli di scena pure su 200 e 400. L’Endas Cesena avrà nel lungo Promesse Arianna Rondoni e sui 60 ostacoli Angelica Collini (Juniores) e Giulia Senni (Promesse); l’imolese Letizia Mengozzi difenderà nei 1500 Juniores i colori dell’Unicusano Livorno, il forlivese Paolo Bolognesi quelli del Cus Palermo su 60 ostacoli e 400 Promesse e Gloria Dradi gareggerà nell’asta Juniores per la Fratellanza Modena.

Per l’Atletica Lugo ecco Giada Martelli (Juniores) e Rai Lovepreet (Promesse) negli 800, per l’Atletica 75 Cattolica Lucia Andreani nell’alto Promesse e, infine, per l’Atletica 85 Faenza da seguire la staffetta 4x1 giro Promesse sia al maschile che al femminile, oltre a Carolina Alvisi e Sofia Bedeschi sui 60 Promesse. Sui 400 Juniores il riccionese Valerio Tagliaferri (Atletica Fano).