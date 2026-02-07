Via ai tricolori Juniores e Promesse: sui 60 la sammarinese Alessandra Gasparelli va alla conquista... dell’Italia

Il febbraio dei campionati italiani indoor, con tutte le rassegne tricolori in programma al PalaCasali di Ancona, si apre oggi e domani mandando alla ribalta Juniores e Promesse.
L’evento coinvolge le categorie Under 23 (classi 2004, 2005 e 2006) e Under 20 (classi 2007 e 2008), quest’ultima in preparazione dei Mondiali Juniores che si terranno ad agosto a Eugene, negli Stati Uniti. Buona, sia in quantità che in qualità, la truppa romagnola ai nastri di partenza, con alcune punte rappresentate dalla sammarinese Alessandra Gasparelli (60) e dall’imolese Mattia Turchi (800). Tutta la rassegna sarà trasmessa in diretta streaming dalle 9 su www.atleticaitaliana.tv e sull’app SportFace.