Agli Assoluti di Cagliari un fantastico Matteo Galassi si conferma vice campione italiano di spada

Si infrange per il secondo anno consecutivo in finale il sogno tricolore di Matteo Galassi. Dopo aver ceduto nel 2023 a Valerio Cuomo, ieri a Cagliari il diciannovenne cervese è stato superato in finale da Enrico Piatti (9-15), numero 5 in Italia ed escluso un po’ a sorpresa dalle Olimpiadi, con il Ct Chiadò che ha convocato Davide Di Veroli (numero 1), Federico Vismara (2), Gabriele Cimini (15) e Andrea Santarelli (21). Venendo agli Assoluti di Cagliari, è stata la classica prova di Galassi: un po’ sonnelento nei gironi, poi implacabile nell’eliminazione diretta con due capolavori assoluti come il derby romagnolo vinto 15-14 agli ottavi contro il forlivese Giacomo Paolini (Cs Esercito, 10° alla fine) e con il 15-13 in semifinale su Matteo Tagliariol, 41 anni, oro alle Olimpiadi di Pechino e ieri alla sua ultima gara in carriera. E’ stato quindi il portacolori del Cs Carabinieri che si allena al Cs Cervia con Greta Pirini a mettere fine alla carriera di Tagliariol. In finale, però, Galassi non ha messo in pratica la sua solita scherma dinamica ed è stato sopraffatto dalla compostezza di Piatti, che ha strameritato il successo in quanto ieri si è dimostrato il migliore del lotto. Ora Galassi lascerà per un po’ di giorni a riposo le lame per concentrarsi sull’esame di maturità.

Così gli altri romagnoli: 10° Giacomo Paolini (Cs Esercito), 45° Francesco Delfino (Circolo Ravennate), 49° Dario Remondini (Fiamme Azzurre), 50° Enrico De Pol (Schermistica Lughese), 58° Riccardo Magni (Cs Forlivese), 61° Matteo Rossi (Accademia Rubicone), 75° Fabrizio Di Marco (Cs Forlivese), 88° Marco Malaguti (Cs Forlivese), 96° Edoardo Dell’Accio (Accademia Rubicone).

Che brava Mariachiara

In campo femminile non ci si attendevano acuti dalle romagnole, invece la cesenate Mariachiara Testa, 17 anni non ancora compiuti, ha centrato un fantastico e clamoroso 10° posto. La portacolori del Cs Forlivese è partita con 5 vittorie in 6 assalti nel girone, con anche un bel 5-3 su Valentina Siletti numero 9 d’Italia. Entrata in tabellone con il numero 11, Mariachiara Testa ha poi battuto Claudia Accardi 15-10 e Anita Corradino 15-13, arrendendosi negli ottavi per 9-15 contro Allegra Cristofoletto e chiudendo decima. Queste le posizioni delle altre romagnole: 20a Sara Billi (Cus Bologna), 40a Asia Vitali (Cs Forlivese), 56a Beatrice Fava (Circolo Ravennate), 64a Sofia Billi (Schermistica Lughese), 72a Alice Lambertini (Cs Imola), 81a Isabella Signani (Schermistica Lughese), 84a Alice Casamenti (Circolo Ravennate).