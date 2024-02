Windsurf: Adriatico Wind Club sulla cresta dell’onda

L’Adriatico Wind Club archivia un 2023 di grandi soddisfazioni e si proietta verso un 2024 di primo piano. L’associazione sportiva di Porto Corsini ha un’attività incentrata sugli sport velici (è scuola di Kitesurf e di Tavole a Vela) ma non solo, organizza manifestazioni agonistiche nazionali e internazionali e partecipa con il proprio team alle più importanti regate.

Uno sguardo al passato...

Il 2023 è stato decisamente positivo. «Un anno di crescita e di conferme sotto tutti i punti di vista, per l’Awc - spiega il presidente Giovanni Forani - La scuola vela è andata molto bene con oltre 100 nuovi tesseramenti, l’agonistica windsurf ha portato a casa diversi risultati di rilievo in manifestazioni nazionali e internazionali, tra cui spiccano due argenti agli italiani giovanili in casa (Tommaso Vallini nella Techno293 Under 13 e Francesco Forani nell’Under 19 ndr)».

La co-organizzazione della Coppa Primavela e dei Campionati Giovanili in Singolo, e quella della prima frazione della Coppa Italia Windsurf i fiori all’occhiello a livello organizzativo.

...e uno al futuro

Ambiziosi i programmi per il 2024 della squadra di windsurf, come spiega il coach Roberto Pierani: «A fine giugno il nostro circolo ospiterà il trofeo nazionale Techno 293 “Memorial Ballanti- Saiani”, valido per la Coppa Italia, e subito dopo saremo impegnati nel Campionato Europeo IQFoil giovanile in Francia ed nel Mondiale Techno 293 in Ungheria. La stagione continuerà con i Campionati Italiani Giovanili Fiv in singolo a fine agosto per proseguire con le regate autunnali a Sferracavallo e con il Mondiale giovanile IQFoil a Palma di Maiorca e l’Europa Techno tra la fine di ottobre e i primi di novembre». E anche a livello organizzativo ci sarà una tappa di Coppa Italia Windsurf e una nazionale di Contender, mentre la Saraghina Cup prevederà anche una delle tappe spalmata su due giorni.

La squadra

Questa la squadra agonistica di windsurf per il 2024: Francesco Forani (Under 23), Filippo Margotti, Eleni Acqua (Under 13), Filippo Verità (Under 13), Tommaso Negrini (Under 13), Tommaso Vallini (Under 15), Alessandro La Sala (Under 17), Alistair Boccanegra (Under 17), Davide Villa (Under 17), Matteo Montanari (Under 17). Coach: Roberto Pierani.