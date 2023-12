Adrenalina: a Ravenna una due giorni con K1, Muay Thai e Mma

Un fine settimana all’insegna dell’Adrenalina e delle arti marziali. Il 13 e 14 gennaio il Pala De André sarà il polo di attrazione di una due giorni in cui K1 (un “derivato” dalla Kick-boxe), Muay Thai (la boxe thailandese) e Mma (mixed martial arts) saranno le grandi protagoniste. Discipline che all’estero hanno un seguito maggiore rispetto all’Italia ma che in questi ultimi anni stanno prendendo sempre più piede anche da noi, rendendo l’Emilia Romagna uno dei vertici italiani sia come movimento che come qualità degli atleti.

Adrenalina Fight Night e In the cage. Sono questi i nomi dati alle due giornate, il Fight Night dalle 15 alle 23 del sabato, le sfide nella gabbia e sul famoso ottagono la domenica dalle 14 alle 21. Il Fight night si disputerà su un tradizionale quadrato di 7 metri per lato: fino alle 20.30 si disputeranno incontri tra dilettanti 20.30, poi spazio ai professionisti per un totale di 11 incontri, 4 al femminile. Il match di cartello vedrà impegnato Samuele Aloe, cosentino di nascita ma romagnolo d’adozione, che affronterà nella categoria fino a 71 kg il francese Victor Grachant. La domenica il programma prevede le gare Open fino alle 17.30 e il match super fight a partire dalle 18.30. «Saranno 15 gli atleti ravennati impegnati - sottolinea il maestro di arti marziali miste, Stefano Naldi - un segnale importantissimo di come il movimento di casa nostra sia in crescita con ragazzi e ragazze che si sono già tolti belle soddisfazioni. Quella del Pala De André sarà un’ottima occasione per incrociare i guantoni con atleti provenienti da altre zone della Penisola e dla Francia».

Una due giorni che, nelle intenzioni degli organizzatori, è destinata a diventare una piccola tradizione. «E’ nostra intenzione - spiega Paolo Baldini, responsabile Pin Sport ed Rse - riproporre questa iniziativa in estate, all’aperto, probabilmente a Marina di Ravenna, facendola diventare una sorta di appuntamento fisso sia invernale che estivo. Siamo orgogliosi di aver portato per primi queste discipline a Ravenna e vogliamo che siano di stimolo per tanti ragazzi».

Nelle due giornate non ci saranno solo sport di combattimento ma anche spettacolo di danza e canto, come intermezzo e come conclusione.