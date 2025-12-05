A Vancouver parte la Coppa del Mondo di spada: Romagna in pedana con Matteo Galassi e Giacomo Paolini

Scatta oggi a Vancouver, in Canada, la Coppa del Mondo di spada. In campo maschile, tra i 12 convocati dal Ct Confalonieri, ci sono due romagnoli: il ventenne cervese Matteo Galassi (Carabinieri) e il ventisettenne forlivese Giacomo Paolini (Esercito).

Numero 8 del Mondo, Galassi entra direttamente in tabellone così come l’altro azzurro Davide Di Veroli e, in generale, i primi 16 del panorama mondiale e quindi debutterà direttamente domani. Paolini, numero 46, scenderà in pedana già oggi alle 9 ora di Vancouver (le 17 in Italia) per disputare i gironi eliminatori e centrare uno dei posti disponibili per il tabellone finale. Con il forlivese oggi saranno impegnati altri 9 azzurri: Andrea Santarelli (numero 24), Valerio Cuomo (32), Gianpaolo Buzzacchino (39), Gabriele Cimini (78), Giulio Gaetani (70), Simone Mencarelli (64), Filippo Armaleo (152), Enrico Piatti (136) e Fabio Mastromarino (138).