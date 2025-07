A Marina di Ravenna un week-end di lusso

Tutte le attenzioni sono per They/Breidenbach, dominatrici delle prime due tappe e di nuovo in campo a Marina di Ravenna con l’obiettivo della tripletta. Ma il pubblico di casa farà il tifo anche per diverse coppie romagnole: a partire dalle giovani Ravaioli/Turchetti e Nika/Toppetti, vincitrici della recente tappa giovanile Under 20 proprio qui a Marina. Tra le protagoniste più attese l’imolese di stanza a Cesenatico Giada Benazzi, due volte sul podio quest’anno in coppia con Erika Ditta, e la padrona di casa Sofia Balducci, che gioca in coppia con Sanguigni. Da segnalare anche la presenza di Monaco, in campo con Tallevi.