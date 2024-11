A Grenoble un altro 3° posto per Francesco Delfino nella terza prova stagionale del Circuito Europeo Cadetti di spada

Continua il meraviglioso inizio di stagione per Francesco Delfino. Il classe 2008 del Circolo Ravennate della Spada è salito ancora una volta su un podio continentale. A Grenoble, nella terza prova stagionale del Circuito Europeo Cadetti di spada, il ravennate, figlio del presidente regionale di scherma, ha ottenuto uno splendido 3° posto, arrendendosi solo 15-12 in semifinale allo statunitense Nathaniel Wimmer, che poi è andato a prendersi l’oro nel derby americano con Geoffrey Yao, battuto 15-9. Per Delfino la conferma di essere uno dei migliori prospetti al mondo del 2008. Nelle tre gare internazionali fin qui disputate ha ottenuto due terzi posti (a Napoli nella gara inuagurale e a Grenoble sabato) e soprattutto ha vinto a Klagenfurt.

In campo femminile non sono arrivate le medaglie ma le prestazioni sono state comunque da ricordare per le tre romagnole presenti, tutte del Circolo Ravennate. Se Elena Antonucci si è fermata presto, chiudendo 74a, sensazionale è stata invece la prova di Mariasole Romanini 13a e ottima quella di Lavinia Delfino, sorella gemella di Francesco, 14a. Sensazionale la prova di Romanini, in quanto Mariasole è al primo anno tra i Cadetti, essendo nata nel 2010, e affronta avversarie che hanno quasi tutte 16 anni. Nel girone di qualificazione, Romanini ha vinto 6 dei suoi 7 incontri e poi in tabellone si è liberata della tedesca Doering 15-12, dell’azzurra Di Norcia (che aveva appena sconfitto Elena Antonucci) 15-11 e della francese Carricaburu Lizon per 15-9, perdendo poi negli ottavi di finale contro la statunitense Profis. Sempre negli ottavi si è interrotta la grande prova di Lavinia Delfino, che è caduta 15-12 sotto i colpi di un’altra americana, Avni Shiv, che è poi andata a vincere la medaglia d’oro.

Nella prova a squadre, 5° posto per Italia-4, in cui era presente Lavinia Delfino, 7° posto per Italia-5 che vedeva impegnata Mariasole Romanini e 9° posto per Italia-3 con Elena Antonucci in quartetto.