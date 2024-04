Nel corso della presentazione dell’evento, oggi al Palazzo comunale, dalle parole del presidente dell’asd Rugby Forlì 1979 Paolo Satanassi si è subito capito che non sarà “solo” un torneo. “Abbiamo deciso di creare questa competizione per la categoria under 14 per far giocare i nostri ragazzi contro il Cesena Rugby, il Fano Rugby e il Firenze Rugby”. In particolare, si tratta di un evento strutturato in due giornate, “perchè oltre all’attività agonistica - prosegue il presidente - ci importa che i ragazzi facciano amicizia, valore fondante del rugby, e che ci viene da fuori, si ricordi la bella esperienza vissuta nella nostra città”. Così, appena arrivati, gli sportivi per prima cosa, faranno un tour guidato del centro di Forlì. Poi andranno al campo per pranzare e, nel pomeriggio, seguirà un allenamento congiunto: quattro squadre per un centinaio di ragazzi che saranno seguiti per l’occasione da Diego Saccà, tecnico della nazionale under 18. Sempre al campo, si ritroveranno nel pomeriggio anche una trentina di allenatori per un corso di formazione regionale. In serata i ragazzi non lasceranno il campo, in cui verranno montate le tende per consentire loro di trascorrere la notte che precede le partite “in campeggio”. Domenica mattina invece alle 10 inizia il torneo, tre partite per ogni squadre con premiazione della vincitrice prevista alle 13.