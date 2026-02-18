A Cortina inizia l'avventura di Lorenzo Bilotti e dell'Italia di bob a 4

Inizia ufficialmente oggi l’avventura del lughese Lorenzo Bilotti e dell’Italia di bob a 4 alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Alla pista Eugenio Monti andranno infatti in scena (ore 10 e 12) le prime due prove ufficiali in vista della gara che assegnerà le medaglie (sabato e domenica): Bilotti, arrivato lunedì a Cortina, sta bene e andrà insieme a Patrick Baumgartner (pilota), Eric Fantazzini e Robert Mircea (gli altri frenatori) alla ricerca di un risultato storico. Oggi l’Italia scenderà per 16esima in entrambe le prove, domani (stessi orari) per 12esima e venerdì per sesta, anche se l’intenzione dello staff tecnico, qualora le indicazioni fossero positive, è di saltare l’ultima sessione per riposarsi in vista della gara olimpica.