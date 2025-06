A Cesena sarà una Notturna di S.Giovanni da record

E’ una Notturna di San Giovanni che punta al record di iscritti, quella che stasera compie 51 anni e andrà in scena a Cesena partire dalle 20 sul rituale tracciato collinare di 10.5 km. Gli organizzatori del Gruppo Podistico Endas Cesena hanno infatti alzato l’asticella a 600 competitivi, obiettivo che sembra alla portata visti i quasi 450 pre-iscritti dei giorni scorsi. La gara, valida pure come Memorial Silvio Severini e Massimo Catania, scatterà da Piazza della Libertà e vedrà al via con il pettorale numero 1 anche il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, in una sfida tutta da gustare con il suo predecessore Paolo Lucchi. Invariato il percorso, sempre altamente spettacolare e tosto, con la durissima salita “Ridolfi”, collegamento fra la zona di Rio Marano e Celincordia, destinata marchiare a fuoco la prova di tutti i partecipanti. Da ricordare le camminate “non competitive” di 10.5 (partenza libera) e quella di 3km assieme a delle guide turistiche per il centro della città (il via alle 17). La novità è l’inserimento della Notturna di San Giovanni nel calendario “Corri in Romagna”, complice la sparizione della storica Scarpaza.