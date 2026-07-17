Addio a Bagnoli, artefice di una promozione in A del Cesena e di una salvezza in B del Rimini

VERONA. A 91 anni è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell’Hellas Verona che nel 1985 conquistò il suo primo e unico scudetto. Aveva 91 anni e il decesso è avvenuto a Verona, in ospedale.

Nella sua carriera non è mancata la Romagna. Ha guidato il Rimini nella stagione 1977-78 in serie B conquistando una non facile salvezza. L’anno dopo è alla guida del Fano in serie C2 e torna poi in B con il Cesena per due stagioni, la seconda delle quali (1980-81) coincide con la promozione in serie A. L’anno dopo approda al Verona per poi vincere il campionato nella stagione 1984-85 grazie anche all’apporto di giocatori come Briegel e Elkjaer.