Sport e over 60: il modello di Cesena a confronti con i partner europei

La buona pratica sportiva degli over 60 cesenati assunta dall’Europa come modello da seguire. Questa mattina Cesena ha ospitato il secondo incontro di In Common Sports, il progetto triennale (2021-2023) finanziato nell’ambito del programma europeo Erasmus+ Sport, teso a promuovere stili di vita attivi tra le persone over 60, avvicinandole e motivandole alla pratica sportiva e a una sana alimentazione. Ai lavori, presieduti dal vicesindaco e assessore allo Sport Christian Castorri, hanno preso parte tutti i partner del progetto europeo: il Comune di Vila Nova de Cerveria (Portogallo) coordinatore del progetto, IPVC- Istituto Politecnico di Viana do Castelo (Portogallo), Università di Vigo (Spagna), Comune di Aksakovo (Bulgaria), Associazione Zolpond (Ungheria) e l’Istituto per lo Sport della Città di Nova Gorica (Slovenia). Presente anche la dottoressa Daniela Tamburini della Wellness Foundation che nel 2019 ha premiato il progetto come buona pratica per avvicinare lo sport alle persone di terza età, elemento strategico nella prevenzione di patologie croniche.

Al centro del confronto odierno Cesena Sport City, percorso avviato dall’Amministrazione comunale di Cesena con lo scopo di proporre al territorio un nuovo modello di impiantistica sportiva creando opportunità che oggi non ci sono. “Questo progetto – commenta il vicesindaco – punta alla costruzione di quattro innovativi poli sportivi principali situati nelle zone di Fiorenzuola, Case Gentili, Ippodromo e Villa Chiaviche e di due secondari, Le Vigne e Pievesestina, con i relativi collegamenti tesi a facilitare tanto la connessione tra gli impianti, quanto la circolazione ciclopedonale degli utenti. L’impianto sportivo oggi deve offrire servizi che vadano oltre la mera pratica sportiva. Sono certo che il progetto ‘In Common Sports’ contribuirà a valorizzare ulteriormente questo percorso che come Amministrazione abbiamo avviato anche nel segno della multidisciplinarietà e dell’inclusione. Vi invito a tornare in città nei prossimi anni – prosegue Castorri – sperando di poter mettere a vostra disposizione nuove strutture e impianti moderni con attività parallele alla pratica sportiva”.

Giovedì al Carisport

Al termine dei saluti, le delegazioni hanno fatto il punto sulle attività realizzate fino ad oggi e quelle che andranno messe in campo. Nella giornata di domani, giovedì 29 settembre, i partner avranno la possibilità di partecipare all’evento “Olympics4all” che si terrà al Carisport, durante il quale gli atleti senior cesenati (ad oggi 108) si sfideranno in partite di pallavolo, pallamano e bocce. L’evento è stato inserito anche nel calendario di BeActive, l’iniziativa coordinata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Settimana Europea dello Sport.

Il progetto in Common Sport vede il Comune di Cesena membro di un partenariato composto da enti e organizzazioni di cinque paesi membri dell’Unione europea, al fianco del Comune di Vila Nova de Cerveira (PT), dell’Istituto Politecnico di Viana de Castelo (PT), dell’Università di Thessalias – Dipartimento di Educazione Fisica e Scienze Sportive (GR) e Aksakovo (BG), e della società di comunicazione ungherese Zöldpont Egyesület es Szerkesztöseg. Scopo del progetto è analizzare quanto incide il fattore motivazionale, associato ad una competizione sportiva, nel condurre esercizio fisico regolare nella popolazione anziana.