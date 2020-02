“Le spiagge di Rimini”, ecco il giallo di Lorella Camporesi

RIMINI. Le rimpatriate con gli ex compagni di classe, i bilanci esistenziali, gli amori mai nati, il lavoro, la quotidianità e, all’improvviso, diversi omicidi che sconvolgono la città. È ambientato nell’estate del 2007 il secondo romanzo di Lorella Camporesi, “Le spiagge di Rimini”, pubblicato dall’editrice Scatole Parlanti. Nella città romagnola prendono vita le vicende di un gruppo di amici che si intrecciano con alcuni delitti che tingono di noir la riviera. Tutto parte dalla classica rimpatriata tra amici di scuola ormai trentacinquenni che scivola nello spinoso terreno dei bilanci. La serata è l’occasione per guardarsi dentro, per capire quanta strada è stata fatta dopo aver lasciato quei banchi con uno zaino in spalla pieno di futuro e ottimismo. Ognuno ha la sua storia, non per tutti bella da raccontare.