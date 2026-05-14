“Zvanì” e Porcaroli finalisti ai Nastri d’argento “grandi serie”

Spettacoli
  • 14 maggio 2026
Benedetta Porcaroli (a destra) interpreta Maria “Mariù” Pascoli, la sorella del poeta, nel film biografico “Zvanì. Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli” (2025) diretto da Giuseppe Piccioni
Benedetta Porcaroli (a destra) interpreta Maria “Mariù” Pascoli, la sorella del poeta, nel film biografico “Zvanì. Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli” (2025) diretto da Giuseppe Piccioni

“Zvanì. Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli”, produzione Rai con la regia di Giuseppe Piccioni, è candidato ai Nastri d’argento “grandi serie”. Con l’annuncio delle “cinquine” finaliste parte oggi il voto dei giornalisti cinematografici per le varie categorie Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv. La protagonista Benedetta Porcaroli è candidata come attrice non protagonista e la si potrà incontrare prossimamente a Rimini dove sarà ospite di “Biglietti agli amici”. I Nastri d’argento “grandi serie” sono un progetto speciale dei Nastri d’argento in collaborazione con Film Commission Regione Campania e la premiazione si terrà a Napoli sabato 6 giugno.

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