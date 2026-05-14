“Zvanì” e Porcaroli finalisti ai Nastri d’argento “grandi serie”

“Zvanì. Il romanzo famigliare di Giovanni Pascoli”, produzione Rai con la regia di Giuseppe Piccioni, è candidato ai Nastri d’argento “grandi serie”. Con l’annuncio delle “cinquine” finaliste parte oggi il voto dei giornalisti cinematografici per le varie categorie Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv. La protagonista Benedetta Porcaroli è candidata come attrice non protagonista e la si potrà incontrare prossimamente a Rimini dove sarà ospite di “Biglietti agli amici”. I Nastri d’argento “grandi serie” sono un progetto speciale dei Nastri d’argento in collaborazione con Film Commission Regione Campania e la premiazione si terrà a Napoli sabato 6 giugno.