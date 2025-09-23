Zucchero in concerto a Bologna / I BIGLIETTI E LE FOTO

Zucchero arriverà anche a Bologna. Giovedì 25 settembre l’artista compie 70 anni e festeggia questo traguardo con il 7° dei suoi 12 show all’Arena di Verona. Nel frattempo annuncio un nuovo tour negli stadi italiani: “Overdose d’amore”, cinque nuovi show tra cui l’appuntamento con il prestigioso festival Umbria Jazz, che eccezionalmente ospita lo stesso spettacolo pensato per gli stadi.La voce inconfondibile e unica di Zucchero, il suo repertorio ricco di brani che emozionano e scatenano da sempre fan da ogni angolo del mondo, la band straordinaria che ha da sempre composta da grandissimi professionisti internazionali e la sua carica esplosiva attraverseranno l’Italia regalando ancora una volta un’overdose di musica tutta suonata dal vivo e di pura energia. Queste le date del tour “Overdose d’amore” (prodotte da Friends &amp; Partners):4 luglio al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di UDINE6 luglio al Stadio Dall’Ara di BOLOGNA8 luglio al Stadio Adriatico di PESCARA11 luglio al Arena Santa Giuliana (Umbria Jazz) di PERUGIA14 luglio al Stadio Franco Scoglio di MESSINA I biglietti sono in prevendita su Ticketone e nei punti vendita abituali dalle ore 14.00 di lunedì 29 settembre. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it.