Zucchero in concerto a Bologna / I BIGLIETTI E LE FOTO

Zucchero arriverà anche a Bologna. Giovedì 25 settembre l’artista compie 70 anni e festeggia questo traguardo con il 7° dei suoi 12 show all’Arena di Verona. Nel frattempo annuncio un nuovo tour negli stadi italiani: “Overdose d’amore”, cinque nuovi show tra cui l’appuntamento con il prestigioso festival Umbria Jazz, che eccezionalmente ospita lo stesso spettacolo pensato per gli stadi.

La voce inconfondibile e unica di Zucchero, il suo repertorio ricco di brani che emozionano e scatenano da sempre fan da ogni angolo del mondo, la band straordinaria che ha da sempre composta da grandissimi professionisti internazionali e la sua carica esplosiva attraverseranno l’Italia regalando ancora una volta un’overdose di musica tutta suonata dal vivo e di pura energia.

Queste le date del tour “Overdose d’amore” (prodotte da Friends & Partners):

4 luglio al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di UDINE

6 luglio al Stadio Dall’Ara di BOLOGNA

8 luglio al Stadio Adriatico di PESCARA

11 luglio al Arena Santa Giuliana (Umbria Jazz) di PERUGIA

14 luglio al Stadio Franco Scoglio di MESSINA

I biglietti sono in prevendita su Ticketone e nei punti vendita abituali dalle ore 14.00 di lunedì 29 settembre. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it.