Zucchero “baila” a Bologna il 6 luglio

Zucchero arriva a Bologna. “Baila (sexy thing) 25th. Under the moonlight”, il tour che celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate di sempre, sarà negli stadi la prossima estate. A luglio, infatti, dopo il grande tour europeo, Zucchero accende gli stadi con 6 imperdibili appuntamenti live, in cui le sue canzoni diventano protagoniste di una grande festa: ritmo, energia e grandi emozioni sotto il cielo degli stadi, tra luci e migliaia di persone che cantano e ballano insieme. Sul palco la fedele superband composta da grandissimi musicisti internazionali: Polo Jones (musical director, basso), Kat Dyson (chitarre, cori), Peter Vettese (hammond, piano e synth), Mario Schilirò (chitarre), Adriano Molinari (batteria), Nicola Peruch (tastiere), Yissy Garcia (batteria e percussioni), James Thompson (fiati, cori), Lazaro Amauri Oviedo Dilout (fiati), Carlos Minoso (fiati), Oma Jali (backing vocals) e Keba Williams (backing vocals).

Queste le date del tour “BAILA 25th – Under the Moonlight” (prodotte da Friends & Partners):

4 luglio al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di UDINE

6 luglio allo Stadio Dall’Ara di BOLOGNA

8 luglio allo Stadio Adriatico di PESCARA

11 luglio all’Arena Santa Giuliana (Umbria Jazz) di PERUGIA

14 luglio allo Stadio Franco Scoglio di MESSINA

16 luglio alle Mura Storiche (Lucca Summer Festival) di LUCCA

I biglietti sono in prevendita su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it.