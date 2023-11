Zorro The Musical inaugura la stagione dei musical al Teatro di Cesenatico

Sarà Zorro a iniziare la stagione dei musical al Teatro di Cesenatico. Uno spettacolo portato al comunale dalla Compagnia Qaos che ha fatto il pieno di pubblico. Dal 25 novembre (ore 21) al 26 novembre (ore 16 e ore 21) i tre appuntamenti hanno registrato il tutto esaurito. Un altro segnale, anche se non ce ne era bisogno, dell’intuito del direttore artistico del settore musical Ivan Boschi.

Zorro The Musical è ispirato alla biografia immaginaria del 2005 “Zorro, l’origine della leggenda”, scritta dall’autrice cilena Isabel Allende e contiene anche numerosi riferimenti a precedenti lavori legati a Zorro, in particolare al film del 1998 “La maschera di Zorro” con Antonio Banderas. Il musical originale ha debuttato in Gran Bretagna nel 2008 e ha vinto un premio “Olivier” – l’Oscar del Teatro inglese – per l’interpretazione della co-protagonista. La versione di Qaos è stata completamente tradotta in italiana da Agnese Prati mentre la regia e il riadattamento è a cura di Alberto Sebastian Ricci, storico regista dell’Associazione che da anni collabora anche con produzioni nazionali.

La storia.

Un gruppo di Gitani mette in scena un loro vecchio mito, quello del leggendario eroe Zorro. Pueblo di Los Angeles, California: il piccolo Diego sta per essere mandato in Spagna per essere istruito all’Accademia Militare, suscitando l’invidia del fratello Ramon. Passano dieci anni e Ramon (Federico Bucci / Paolo Cicchetti) è diventato malvagio e ha preso il controllo del Pueblo. Diego (il cesenaticense Francesco Paolucci) si sta divertendo molto a Barcellona, essendosi unito a un gruppo di artisti gitani e Luisa (Agnese Prati), sua amica fin da piccola, si reca da lui per convincerlo a tornare a Los Angeles. Dopo un lungo viaggio, in cui sono accompagnati dal Vecchio Gitano (Davide Linari), la cartomante Inez (Margherita Costa / Alba Vermiglio) e dagli altri della compagnia gitana si trovano di fronte a una situazione drammatica. I contadini sono vessati da Ramon che utilizza le sue guardie, guidate dal goffo Sergente Garcia (Alfonso Porta), per reprimere ogni possibile libertà. Diego decide immediatamente di dare voce alla giustizia e si trasforma, all’insaputa di tutti, nell’eroe mascherato Zorro che, ben presto, si innamora di Luisa.

A completare lo spettacolo c’è un cast di circa 40 performer che si esibiranno su canzoni vivaci e famosissime tratte dal repertorio dei The Gipsy Kings, coreografie flamenche con nacchere, palmas e gonne vorticose. Non possono mancare molti combattimenti con le spade, per un paio di ore divertenti, spavalde ed esuberanti e con un pizzico di scene toccanti e commoventi.

Lo spettacolo fa parte della stagione invernale della rassegna del Teatro Comunale e ha come partner sistemifotovoltaici.com, Radio Studio Delta.

Per informazioni Associazione Ndo 3881142484.