Zero si regala un nuovo album per i suoi 75 anni. Da gennaio in tour, date a Pesaro e Bologna

Renato Zero compie 75 anni il 30 settembre sulle note di “L’orazero”, il nuovo album di inediti in uscita il 3 ottobre per Tattica: una nuova pagina della sua ricchissima produzione artistica e della ultracinquantennale carriera che ha segnato e continua a segnare la storia della musica italiana. «Sto diventando adulto allegramente. Ogni volta che sforno un “titolo”, ecco che gli occhi mi brillano di nuovo! Anche questa volta. Evviva!”» sono le parole di Zero per introdurre il nuovo progetto. Il viaggio si articola in 19 tracce: diciannove differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni e utopie. Mondi che si rivelano attraverso linguaggi molteplici e inaspettati, capaci di dare voce a emozioni e prospettive unite da un unico filo conduttore: la continua e inarrestabile ricerca di espressione. Anticipato il 12 settembre dal singolo “Senza”, l’album è un caleidoscopio di racconti e visioni: un cammino che accoglie esperienze, emozioni e possibilità sempre nuove, dove ogni passaggio contribuisce a dare profondità e significato al viaggio zeriano. E a poco più di un anno dalla sua ultima avventura live, Renato Zero riabbraccerà il suo pubblico dal vivo con “L’orazero in tour”. La nuova tournée, prodotta da Tattica, lo porterà sui palchi delle principali città italiane, a partire da gennaio 2026 con 23 date annunciate in giro per il Paese, fino al mese di aprile. Si parte il 24 gennaio da Roma, la sua città, con una catena di sei appuntamenti che lo vedrà live sul palco del Palazzo dello Sport, per proseguire poi a Firenze (Nelson Mandela Forum), Torino (Inalpi Arena), Mantova (Palaunical), Conegliano (Prealpi San Biagio Arena), Bologna (Unipol Arena), Pesaro (Vitrifrigo Arena), Eboli (Palasele), Bari (Palaflorio) e Messina (Palarescifina).I biglietti sono disponibili su renatozero.com e vivaticket.com.IL CALENDARIO24 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT25 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT28 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT29 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT31 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT1 FEBBRAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT11 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM12 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM 14 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM 15 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM7 MARZO – TORINO – INALPI ARENA8 MARZO – TORINO – INALPI ARENA11 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL13 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL18 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA20 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA24 MARZO – BOLOGNA – UNIPOL ARENA28 MARZO – PESARO – VITRIFRIGO ARENA4 APRILE – EBOLI – PALASELE8 APRILE – BARI – PALAFLORIO9 APRILE – BARI – PALAFLORIO15 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA16 APRILE – MESSINA - PALARESCIFINA