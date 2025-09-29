Zero si regala un nuovo album per i suoi 75 anni. Da gennaio in tour, date a Pesaro e Bologna

Renato Zero compie 75 anni il 30 settembre sulle note di “L’orazero”, il nuovo album di inediti in uscita il 3 ottobre per Tattica: una nuova pagina della sua ricchissima produzione artistica e della ultracinquantennale carriera che ha segnato e continua a segnare la storia della musica italiana.

«Sto diventando adulto allegramente. Ogni volta che sforno un “titolo”, ecco che gli occhi mi brillano di nuovo! Anche questa volta. Evviva!”» sono le parole di Zero per introdurre il nuovo progetto.

Il viaggio si articola in 19 tracce: diciannove differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni e utopie. Mondi che si rivelano attraverso linguaggi molteplici e inaspettati, capaci di dare voce a emozioni e prospettive unite da un unico filo conduttore: la continua e inarrestabile ricerca di espressione.

Anticipato il 12 settembre dal singolo “Senza”, l’album è un caleidoscopio di racconti e visioni: un cammino che accoglie esperienze, emozioni e possibilità sempre nuove, dove ogni passaggio contribuisce a dare profondità e significato al viaggio zeriano.

E a poco più di un anno dalla sua ultima avventura live, Renato Zero riabbraccerà il suo pubblico dal vivo con “L’orazero in tour”. La nuova tournée, prodotta da Tattica, lo porterà sui palchi delle principali città italiane, a partire da gennaio 2026 con 23 date annunciate in giro per il Paese, fino al mese di aprile.

Si parte il 24 gennaio da Roma, la sua città, con una catena di sei appuntamenti che lo vedrà live sul palco del Palazzo dello Sport, per proseguire poi a Firenze (Nelson Mandela Forum), Torino (Inalpi Arena), Mantova (Palaunical), Conegliano (Prealpi San Biagio Arena), Bologna (Unipol Arena), Pesaro (Vitrifrigo Arena), Eboli (Palasele), Bari (Palaflorio) e Messina (Palarescifina).

I biglietti sono disponibili su renatozero.com e vivaticket.com.

IL CALENDARIO

24 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

25 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

28 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

29 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

31 GENNAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

1 FEBBRAIO – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

11 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

12 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

14 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

15 FEBBRAIO – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

7 MARZO – TORINO – INALPI ARENA

8 MARZO – TORINO – INALPI ARENA

11 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL

13 MARZO – MANTOVA – PALAUNICAL

18 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA

20 MARZO – CONEGLIANO – PREALPI SAN BIAGIO ARENA

24 MARZO – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

28 MARZO – PESARO – VITRIFRIGO ARENA

4 APRILE – EBOLI – PALASELE

8 APRILE – BARI – PALAFLORIO

9 APRILE – BARI – PALAFLORIO

15 APRILE – MESSINA – PALARESCIFINA

16 APRILE – MESSINA - PALARESCIFINA