Violoncello e pianoforte per Natale: Stefanelli e Pantani a Cesenatico

Due talenti del territorio sono protagonisti del secondo appuntamento di “Classica” in programma nella domenica natalizia del 28 dicembre alle 17, nel teatro Comunale di Cesenatico, a pochi passi dal porto canale, con il presepe marinaro sulle barche.

I musicisti in concerto sono Francesco Stefanelli al violoncello e Nicola Pantani al pianoforte.

Originario di San Marino, classe 1999, Stefanelli, sin da quando ha preso in mano l’archetto a 7 anni, ha rivelato passione e talento. Dopo gli studi a San Marino ha proseguito a Rimini, dove si è diplomato nel 2015 all’Istituto di alta formazione “Lettimi”. Ha intrapreso presto una carriera concertistica partecipando anche a molti concorsi italiani e internazionali.

Da molti anni Nicola Pantani, nato a Forlì, è concertista richiesto. Dopo il diploma al conservatorio Maderna di Cesena (2002) con lode in pianoforte e clavicembalo, proseguendo all’Accademia pianistica di Imola con Boris Petrushansky, ha alternato un’attività di concertista e la partecipazione a concorsi internazionali, anche a Belgrado dove ha vinto il primo premio assoluto “Laureat”.

Come clavicembalista ha suonato pure con Accademia Bizantina, i Musici Malatestiani, con il gruppo La Sezione Aurea realizzando anche incisioni discografiche.

Il programma di questo duo talentuoso prevede brani composti da N. Boulanger: 3 pezzi per violoncello e pianoforte I. Modéré II. Sans vitesse et a l’aise III. Vite et nerveusement rythmé; L.v. Beethoven: Sonata per violoncello e pianoforte op.5 n.1 in Fa Maggiore I. Adagio sostenuto - Allegro II. Allegro Vivace; J. Brahms: Sonata per violoncello e pianoforte n.2 op.99 in Fa Maggiore I. Allegro vivace II. Adagio affettuoso III. Allegro passionato IV. Allegro molto.

È un’occasione poterli ascoltare e incontrarli di persona dopo il concerto, durante l’aperitivo conviviale con il pubblico.

Euro 10. Info: 353 4742492