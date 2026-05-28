Violetta Cottini, prova aperta venerdì 29 al teatro Dimora di Mondaino

Si chiude il 30 maggio al teatro Dimora di Mondaino la residenza creativa di Violetta Cottini, artista sostenuta dall’edizione 2025/26 di Fondo – network per la creatività emergente. Cottini ha lavorato per la composizione della sua nuova opera “Fey”.

Venerdì 29 maggio, alle ore 21.00, l’artista si aprirà al confronto con il pubblico per condividere una tappa del processo di ricerca in corso d’opera con una prova aperta. Dopo lo spettacolo, Francesca Giuliani guiderà un dialogo tra l’artista, spettatori e spettatrici nell’ambito di Il pane quotidiano. Moltiplicazione degli sguardi.

La partecipazione è a offerta libera con prenotazione consigliata a info@arboreto.org / 331.9191041.

Il progetto “Fey” ruota attorno alla visione infrarossa delle fototrappole, al monitoraggio immaginario e a una ricerca poetica sui mondi fantastici che intercetta draghi, folletti e oscure e dispettose presenze. Attraverso passeggiate notturne, immagina nuovi paesaggi, scorgendo la possibilità di creare esperienze capaci di produrre piccole storture nella realtà, un tranello. Filmare e fantasticare divengono gesti di costruzione radicale e riappropriazione di mondi forse perduti o relegati in regni passati, regni di fantasia o regni d’infanzia.