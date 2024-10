Vinicio Capossela al Verdi di Cesena sabato 2 novembre

Il nuovo album di Vinicio Capossela “Sciusten feste n.1965” sarà presentato dal vivo in Italia e in Europa in un tour dal titolo “Conciati per le feste”.

Dopo l’anteprima nazionale del 26 ottobre al Teatro Splendor ad Aosta (sold out) il tour di Vinicio Capossela “Conciati per le feste” partirà sabato 2 novembre al Teatro Verdi a Cesena per arrivare venerdì 8 novembre al Teatro Cartiere Carrara a Firenze, venerdì 15 novembre all’Estragon a Bologna, domenica 17 novembre all’Eremo a Molfetta, martedì 19 novembre alla Casa della Musica Federico I a Napoli, mercoledì 4 dicembre al Gran Teatro Geox a Padova, venerdì 13 sabato 14 domenica 15 e lunedì 16 dicembre allo Chapiteau delle Meraviglie al Carroponte a Sesto san Giovanni (Chapiteau delle Meraviglie), mercoledì 18 dicembre all’Atlantico a Roma, sabato 21 dicembre al Teatro Concordia a Venaria Reale (TO), domenica 22 dicembre al Teatro PalaUnical a Mantova, un doppio appuntamento mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre con il tradizionale concerto natalizio al Fuori Orario a Taneto di Gattatico (RE) e sabato 28 dicembre a La City a Perugia.

In programma anche una serie di prestigiosi appuntamenti internazionali: domenica 24 novembre a La Madeleine a Bruxelles, martedì 26 novembre alla Union Chapel a Londra, giovedì 28 novembre a La Paloma a Barcellona, venerdì 29 novembre alla Sala Villanos a Madrid, domenica 8 dicembre al Kesselhaus a Berlino, martedì 10 dicembre al Bataclan a Parigi, mercoledì 11 dicembre alla Tollhaus a Karlsruhe, domenica 9 febbraio allo Studio Foce a Lugano e martedì 11 febbraio al Kaufleuten Zürich di Zurigo.

Le prevendite per i concerti in Italia sono disponibili su Ticketone, sia per l’acquisto dei biglietti singoli sia per due speciali bundle composti dal biglietto e dal nuovo disco al link: https://www.ticketone.it/artist/vinicio-capossela/. Le prevendite per i concerti in Europa sono disponibili al link: https://linktr.ee/conciatiperlefeste_eutour .