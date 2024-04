Victoria dei Maneskin dj d’eccezione al Cocoricò martedì 30 aprile

Una ricca e prestigiosa programmazione è prevista per il mese di aprile al Cocoricò, il tempio internazionale della musica elettronica che martedì 30 aprile ospiterà l’unica data italiana del tour mondiale di Victoria. Personalità eclettica e musicista apprezzata a livello internazionale, Victoria si presenta per la prima volta in Italia come Dj condividendo gli spazi iconici del Cocoricò con il brasiliano Mochakk, artista che ha conquistato un pubblico globale scalando le line up dei più importanti club e festival mondiali.

Una data imperdibile che si aggiunge al calendario di aprile del Cocoricò: sabato 20 aprile torna Galactica, il consolidato format che richiamerà sulla riviera romagnola migliaia di appassionati di club culture grazie a una proposta artistica di qualità, con i migliori act della scena internazionale: dalla Spagna la psy techno di Indira Paganotto, la regina della techno berlinese Ellen Allien, l’astro nascente Sara Landry e il duo italiano Ankkh si alterneranno alla console nella leggendaria piramide per una serata all’insegna del clubbing di alto livello.

Sabato 27 aprile è il turno di Charlotte de Witte, l’artista belga tra i nomi più significativi della scena internazionale, presenza stabile nelle lineup dei più importanti festival al mondo come Awakenings, Sònar, Sonus, Dour Festival, CRSSD Fest, Pukkelpop e la DJ techno numero 1 al mondo nella classifica dei 100 migliori DJ 2023 stilata da DJ Mag.

Sabato 1° giugno debutterà al Cocoricò Music on, il format nato dall’esigenza del dj e producer Marco Carola di condividere la sua visione della techno: propone infatti la creazione di un club sound all’avanguardia, insieme ad eventi unici in tutto il mondo. Nel 2011, Marco Carola ha deciso di espandere il suo regno musicale e creare una casa per artisti emergenti, talentuosi e ispirati. Saranno presto annunciati gli ospiti per questa edizione. L’evento sarà diurno e notturno, per l’occasione sarà inaugurato il nuovo palco Horizon, adiacente alla Piramide.