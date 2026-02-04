Verso il Festival di Sanremo, Carlo Conti, Laura Pausini e tutti i cantanti ricevuti da Mattarella

Carlo Conti ha fatto un annuncio storico che riguarda Sanremo. Per la prima volta nella storia del Festival, che a febbraio del 2026 vivrà la sua edizione numero 76, il cast sarà ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’incontro avverrà venerdì 13 febbraio. Per l’occasione, il Capo dello Stato accoglierà Carlo Conti, Laura Pausini e i 30 cantanti che saranno in gara. “È una gioia immensa, un grande onore e una grande emozione”, ha spiegato il presentatore e direttore artistico di Sanremo 2026.