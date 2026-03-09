Vasco Rossi Rimini 2026: accreditamento al soundcheck anticipato

Si scaldano i motori per i concerti di Vasco Rossi a Rimini. Nonostante le comunicazioni ufficiali de Il Blasco Fan Club indicassero l’apertura delle prenotazioni e degli accreditamenti al Soundcheck 2026 (previsto il 29 maggio) per martedì 10 marzo, c’è stata una sorpresa: diversi fan segnalano di essere già riusciti ad accreditarsi con successo nella giornata di oggi, lunedì 9 marzo. Il Soundcheck è l’esclusiva prova generale del tour, aperta solo agli iscritti al fan club. Un evento unico dove si ha il privilegio in anteprima esclusiva di vivere lo show per intero e scoprire la scaletta. Ricordiamo che l’evento è gratuito e riservato agli iscritti de Il Blasco fan club in possesso di tessera 2026 o 2026/2027.