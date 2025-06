Vasco Rossi in tour nel 2026: le date e i biglietti

Saranno Ferrara, come anticipato ieri sera dal sindaco Alan Fabbri, Olbia, Bari, Ancona e Udine le tappe del tour 2026 di Vasco Rossi.

Queste le date, due per ogni città, pubblicate sui social del Komandante: 5-6 giugno Ferrara, Parco Urbano Giorgio Bassani; 12-13 giugno Olbia, Arena; 18-19 giugno Bari, Stadio San Nicola; 23-24 giugno Ancona, Stadio del Conero; 28-29 giugno Udine, Bluenergy Stadium.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per il Blasco Fan Club dalle ore 12 di lunedì 7 luglio 2025 su www.vascolive.vivaticket.it; con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard dalle 12 di mercoledì 9 luglio; in vendita generale dalle 13 di venerdì 11 luglio su livenation.it.