Una notte tutta da ballare a Cattolica con il Deejay time!

Il programma che ha fatto la storia della radiofonia italiana torna al gran completo: Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso ancora insieme per un’infornata di musica anni Novanta e tanto divertimento, guardando verso il futuro ma senza nostalgia.

Sabato 10 agosto sul palco della Arena della Regina di Cattolica arriva dunque il Deejay time, lo storico programma di Radio Deejay che negli anni Novanta fece ballare tutta Italia, ma questa volta lo farà dal vivo nella sua unica data in riviera.

Dopo il successo della data sold out del 3 febbraio al Forum di Milano, il Deejay time – ovvero la storia della musica dance – ha annunciato le date estive del Deejay time celebration tour, la tournée estiva prodotta da Vivo Concerti e Friends & Partners. I biglietti sono disponibili su vivoconcerti.com.

Il Deejay time va ancora in onda il sabato dalle 14 alle 15 e in replica la domenica dalle 14 alle 15 sulle frequenze di M2o e si può ascoltare anche come podcast.