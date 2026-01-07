“Una di queste sere”: nuovo singolo e video per l’imolese Cardo, polistrumentista e produttore / VIDEO IN ANTEPRIMA

Esce il 9 gennaio il nuovo singolo di Cardo “Una di queste sere”, un’opera introspettiva che esplora i desideri e la natura inconscia dell’uomo. Il brano esplora il tema universale della ricerca di serenità e amore al termine di una giornata intensa, focalizzandosi su quei sentimenti profondi che spesso rimangono celati sotto il caos della vita quotidiana. Questa narrazione si riflette perfettamente nel sound, dove un’anima classica dominata da pianoforte e archi si fonde con la modernità dei sintetizzatori e di percussioni incalzanti, capaci di conferire al pezzo un carattere quasi “epico”.

Ad accompagnare l’uscita del brano è previsto un videoclip ambientato in un bosco simbolico che rappresenta la realtà della vita. Al centro della scena, un’enorme ragnatela rossa lega il protagonista a eventi e persone oltre il tempo e lo spazio, simboleggiando la trama del destino.

Cardo, aka Simone Cardelli, nato a Imola nel 2002, è un polistrumentista e produttore che fonde influenze vastissime. Inizia lo studio del pianoforte a 5 anni, evolvendo poi come autodidatta nella produzione musicale. Il suo stile riflette un mix eclettico che spazia dal rock classico (Pink Floyd, Queen) alla musica orchestrale (Zimmer, Morricone), fino al rap e al cantautorato italiano.