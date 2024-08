Una città per cantare e suonare. A Faenza torna la musica indie

Diodato, Enrico Brizzi per presentare il suo nuovo libro, Filippo Graziani, Bandabardò & Cisco. Sono alcuni dei nomi e degli appuntamenti annunciati che torneranno ad accendere “Faenza città della musica” il 4, 5 e 6 ottobre con la nuova edizione del Mei – Meeting delle etichette indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente ed emergente italiana.

Come sempre ideata e coordinata dal vulcanico Giordano Sangiorgi, porrà una volta di più al centro le varie iniziative contro l’omologazione nel settore musicale, con l’obiettivo di sostenere la crescita e la diffusione di una cultura musicale indie.

In questo quadro si inseriranno anche gli appuntamenti dedicati al liscio, nel secondo anniversario dell’appello lanciato dal Mei per il riconoscimento da parte dell’Unesco della musica romagnola come patrimonio immateriale, appello che ha visto l’adesione di Renzo Arbore e tanti altri artisti.

Significativa, sottolinea Sangiorgi, l’apertura affidata il 4 ottobre all’Accademia Nazionale del Folklore Romagnolo, con una masterclass aperta a tutti i cantanti e musicisti che vorranno scoprire i segreti del liscio. Sarà assegnato con tanti ospiti il Premio Arte Tamburini, dedicato alla prima cantante che incise Romagna mia su disco nel 1954. Il riconoscimento andrà a Luana Babini, storica voce dell’Orchestra Casadei, e alle giovani voci femminili dei Santa Balera Matilde Montanari e Veronica Castellucci.

Tra le altre premiazioni vi saranno quella di Radio Capodistria, la prima radio indipendente dell’epoca che lanciò Romagna mia.

A Diodato andrà il 4 ottobre il Premio speciale Mei alla carriera. Cantautore intenso e ricercato tra i più apprezzati della scena musicale italiana, con quattro album di inediti all’attivo, è stato anche vincitore con “La mia terra”, canzone originale del film “Palazzina Laf” di Michele Riondino, del Nastro d’argento 2024 del David di Donatello e del Ciak d’oro nonché della Targa Tenco come miglior canzone.

«Diodato – dice Sangiorgi – ha esordito al Mei nel 2007 con il suo primo album autoprodotto e ha poi difeso, in tempi di Covid, le nostre battaglie per ottenere sostegni giusti al settore e ai suoi lavoratori. Con un percorso lineare e impegnato, ha incontrato il grande successo senza mai dimenticare il suo impegno legato ai temi sociali e civili. Assegneremo quindi a Diodato un premio speciale Mei per il virtuoso percorso che l’ha portato dalle autoproduzioni alla vittoria al Festival di Sanremo».

Tra gli ospiti musicali: Giusy Ferreri e i Bloom, la rock band degli Estra vincitori della Targa Mei – Premio italiano musica indipendente, Filippo Graziani con l’omaggio al padre Ivan Graziani, Beatrice Antolini che presenterà il suo nuovo album in anteprima nazionale, Roy Paci, Bandabardò & Cisco che in occasione del Mei terranno il 6 ottobre sul palco centrale in Piazza del Popolo l’ultima data del loro tour “Ultimo tango”. Bandabardò può dirsi a buon diritto una delle live band più vitali in Italia. Le strade di Bandabardò e Cisco si sono incrociate più volte, in studio di registrazione e su tantissimi palchi. Una condivisione profonda di suoni e idee che parte da lontano e nel 2022 è approdata a “Non fa paura”, un disco di inediti a più mani, e un tour insieme.

Premio speciale il 5 ottobre a Enrico Brizzi per i 30 anni di “Jack Frusciante è uscito dal gruppo”, libro capisaldo della scena indipendente ed emergente italiana degli anni Novanta presente nelle librerie di gran parte dei musicisti underground di quell’epoca. Un libro, che insieme a tante colonne sonore alternative del tempo, dal rock al grunge, dal folk al rap, ha costituito un elemento fondante della cultura della Generazione X. Lo scrittore è ora al lavoro per il sequel del libro che vedrà la luce, attesissimo, nel prossimo autunno.

Il 6 ottobre si omaggerà Claudio Lolli con la proiezione di un docufilm completo e inedito sul compianto cantautore bolognese a cura di Danilo Tomasetta e Chiara Campomori.

