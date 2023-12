Un gruppo di amici riminesi canta un omaggio a Shane MacGowan e la moglie del cantante dei Pogues rilancia il video

Un Irish pub vuoto in riva al mare di Rimini, un solo microfono in sala e, tutto intorno, dodici musicisti e qualche amico che si ritrovano, semplicemente, per rimettere la musica al centro. Un Natale diverso quello appena trascorso per alcuni musicisti e appassionati riminesi che hanno voluto ricordare a modo loro Shane MacGowan - leader e cantante degli irlandesi “Pogues”, scomparso lo scorso 30 novembre e che proprio il giorno di Natale, avrebbe compiuto 66 anni – pubblicando la propria versione corale e unplugged di “A Rainy night in Soho”, iconico singolo pubblicato nel 1986 dai Pogues.

“A song for Shane” fa in poco tempo il giro del web, arriva anche in Irlanda dove lo nota la moglie di MacGowan, Victoria Mary Clarke, che lo rilancia sul proprio canale X, seguita, tra gli altri, dai like e dalle parole di supporto del cantautore Cisco (che diede vita ai Modena City Ramblers anche grazie alla sua passione per i Pogues), del giornalista musicale e speaker radiofonico Massimo Cotto, del chitarrista Alex Valle (da poco passato sul palco dell’Rds stadium per il tour con De Gregori e Venditti).

La registrazione è avvenuta in modo spontaneo qualche giorno prima, il 18 dicembre, quando i dodici musicisti insieme a qualche amico hanno animato il Jimmis pub di Marebello nel suo giorno di chiusura. Ne è nato qualcosa di più di una bella serata, qualcosa di più di una bella canzone, qualcosa di più di una giornata da ricordare, è nata la voglia di rivedersi e di dare un seguito. Dai dodici amici riuniti con uno strumento in mano, tra una pinta e l’altra, è così nato il “Collettivo Frontera”, con l’idea di intraprendere un cammino insieme dove, per dirla con un altro irlandese, il poeta William Butler Yeats “non esistono sconosciuti, ma solo amici che non abbiamo ancora incontrato”.

Il video, diretto da Massimo Morri, è stato realizzato lo scorso 18 dicembre al Jimmis Burger di Rimini. Hanno partecipato al brano: The Skleton Crow (voce e bouzouki), Massimo Marches (voce, mandolino), Daniele Torri (voce, flauto), Beppe Ardito (voce, chitarra), Chiara Pari (voce), Enrico Gardini (voce, chitarra, armonica), Lorenzo Semprini (voce e chitarra), Paolo Pablo Angelini (batteria), Francesco Pesaresi (contrabbasso), Stefano Jiménez Zambardino (fisarmonica), Alessio Raffaelli (piano), Gianluca Fabbri (chitarra classica).

Link “A rainy night in Soho”: https://youtu.be/rPfUteO5JGQ?si=ukXlz2yepkxbGFOx