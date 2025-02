“Tu la notte e la città”: il nuovo singolo di Moder

Esce oggi, venerdì 28 febbraio 2025, su tutte le piattaforme digitali “Tu la notte e la città”, il nuovo singolo del ravennate Moder per GloryHole Records e Cisim-LODC con distribuzione Believe. Nel brano è ospite la cantautrice romagnola Arianna Pasini.

Dopo un lungo tour durante il quale ha portato in tutta Italia il suo album “Ci sentiamo poi” (2020) e l’EP “Acrobati” (2021), e dopo varie collaborazioni di rilievo (come quella del 2024 con Claver Gold nel brano “Domenica”), Moder torna con il singolo “Tu la notte e la città”, un brano notturno, caldo e melodico.

Su una produzione musicale dalle atmosfere introspettive di SuperApe, Moder racconta i frammenti di una notte che si frantuma nell’alba: tutti i bar sono chiusi, un ragazzo e una ragazza vagano nel freddo di un inverno di provincia, cercando un motivo per restare l’uno accanto all’altra. Nel ritornello, impreziosito dalla voce di Arianna Pasini, la città fa da sfondo a un amore impossibile, all’avventura di una notte. “Questa storia – racconta Moder – è legata al fine serata, ossia quel momento che ti costringe a tornare alla realtà, come uno schiaffone inaspettato che prendi dopo una notte da cui ti aspettavi dei regali o solo qualcosa in più. Specialmente in provincia è una situazione imprevedibile perché il paesaggio è spettrale, tutto è chiuso, quindi si viaggia con il pensiero. Un po’ il brano è anche una metafora sulla generazione a cui appartengo, che ha tentato di non crescere mai: questa fine della notte rappresenta anche la fine di un’adolescenza troppo lunga”.

Lanfranco Vicari, in arte Moder, è un rapper ravennate classe 1983. Nei primi anni del 2000 fonda Il Lato Oscuro Della Costa, collettivo con cui inizia a fare date dal vivo girando buona parte dell’Italia. La passione per musica e parole lo porta presto, inoltre, a occuparsi di organizzazione e direzione artistica (al Cisim di Lido Adriano), a mescolarsi in esperienze teatrali, a occuparsi di laboratori di scrittura, a costruire collaborazioni con realtà musicali di ogni tipo, fino a insegnare tecniche di scrittura nel rap all’università di Bologna. Nel 2010 Il Lato Oscuro Della Costa si scioglie e, dopo un anno, Moder inizia il suo percorso solista pubblicando il mixtape “Niente da dirti” nel 2011, l’EP “Sottovalutato” nel 2013, con cui si fa notare dalla stampa e, dopo la firma con Glory Hole Records, l’esordio ufficiale, “8 Dicembre”, nel 2016, il secondo album, “Ci sentiamo poi”, nel 2020, e l’EP “Acrobati” nel 2021. Tutti lavori acclamati dalla critica. In mezzo a queste pubblicazioni, nel 2017 fa scorrere i suoi versi in “Music from Il volo, La ballata dei picchettini” disco che contiene le musiche di Francesco Giampaoli composte per lo spettacolo “Il volo - La ballata dei picchettini” prodotto dal Teatro delle Albe. La sua musica, inoltre, figura nel film “Io e il secco” (2023) di Gianluca Santoni e nella serie tv “Summertime” (2020 – 2022) in onda su Netflix. Oltre ad aver girato tutta Italia con i tour dei suoi dischi, negli anni Moder è diventato direttore artistico del festival hip hop Under Fest e ha collaborato con artisti di valore della scena hip hop italiana tra cui Claver Gold e Murubutu.