Trent’anni dopo torna “Materiale resistente”

In occasione dei 30 anni dall’uscita dell’album “Materiale resistente”, rilettura di canti partigiani e di liberazione ad opera di gruppi della scena indipendente degli anni ‘90, nasce, a cura dell’Associazione Rumore di Fondo di Faenza, all’interno del Meeting delle Etichette Indipendenti, il concorso musicale “Materiale resistente 30 anni”. Il concorso è rivolto a tutti, in particolare agli under 35 e a tutti gli artisti singoli e formazioni di ogni genere musicale provenienti da tutta Italia. Il tema del progetto è la narrazione della Liberazione e della Resistenza nella sua accezione più ampia fino ad arrivare all’attualità e alle nuove resistenze presenti nella società odierna. I partecipanti dovranno proporre un percorso musicale con un brano inedito e originale che riprenda i valori più alti emersi dalla Lotta di Liberazione fino ai giorni nostri. Il brano va consegnato attraverso un file elettronico (mp3 e simile) o link (wetransfer, soundcloud e simili) all’indirizzo e-mail: mei@materialimusicali.it con oggetto “Materiale resistente 30 anni” con allegata scheda contenente nome e cognome di chi invia, formazione completa dell’artista e/o band che propone il brano, contatti postali e telefonici completi, biografia completa, testo del brano, eta’ dell’artista e/o eta’ degli artisti della formazione e almeno una foto, entro il 30 ottobre 2025.

La giuria è coordinata da Giordano Sangiorgi, organizzatore del Mei, insieme all’artista Fabrizio Taver Tavernelli, tra gli ideatori e artisti partecipanti all’album. Deciderà entro il 15 novembre.

Successivamente, nel periodo legato al 17 dicembre, giornata della Liberazione di Faenza, si organizzerà un evento finale con premiazione.

Il concorso musicale che ha come sede la città di Faenza è dedicato alla memoria di Bruno Neri (nella foto), calciatore faentino di serie A nelle file del Torino e della Fiorentina e partigiano che già nel corso della sua esperienza calcistica dimostrò la sua contrarietà al fascismo. Dopo l’armistizio di Cassibile si arruolò tra le file della Resistenza. Fu vicecomandante del Battaglione Ravenna e cadde in uno scontro coi nazisti il 10 luglio 1944 all’Eremo di Gamogna. Inoltre in tale occasione, insieme a “Figurine Forever”, sarà realizzata la figurina di Annunziata Verità, partigiana faentina sopravvissuta a diciotto anni alla fucilazione di un plotone fascista.

