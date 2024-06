Tremila in coro fanno gli auguri al papà di Samuele Bersani

CATTOLICA. Emozioni forti ieri sera alle Terme di Caracalla di Roma per Samuele Bersani. Il cantante cattolichino stava per cantare la famosa Spaccacuore, quando il pubblico in coro ha fatto gli auguri di compleanno al papà Raffaele, 87 anni, flautista e maestro di musica, che stava seguendo il concerto insieme alla mamma del cantante Gloria Bellini. «Che botta di commozione», ha commentato Samuele oggi su Facebook, «sentire dal palco 3000 persone fare gli auguri in coro a mio babbo Raffaele, che proprio ieri festeggiava tra il pubblico di Caracalla i suoi 87 anni. Quell’attimo così inaspettato (il coro è partito spontaneo mentre il direttore l’orchestra stava per dare l’attacco di Spaccacuore) è schizzato ai piani altissimi della mia felicità. Se nella vita faccio il musicista è davvero tutta “colpa” sua!»