Torna la musica di “Riccione on stage”

Non più top secret gli ospiti del ferragosto riccionese in occasione del Riccione on stage. Mahmood, Anna e i Bnkr44 saranno infatti i protagonisti della serata di martedì 13 agosto. Serata unica nel suo genere, ma non l’unica. Si tratta infatti di un evento che partirà lunedì 5 agosto e che durerà tutto il mese. Da non dimenticare il contest per artisti emergenti: sono oltre 900, infatti, le candidature arrivate per contendersi il podio e un premio sempre più ambito: un mese di rotazione del proprio brano sulle frequenze di Radio Deejay.

Sarà il programma di allenamenti di Play Deejay a inaugurare un’agenda fitness che dalla mattina fino al tramonto prevede corsi di ogni genere - tutti gratuiti - dal pilates allo yoga, dal functional training al group cycling, tenuti da trainer professionisti.

Le serate musicali cominceranno mercoledì 7 agosto con la direzione di Rudy Zerbi, accompagnato nella conduzione da Gianluca Gazzoli.

Saranno cinque gli esordienti a esibirsi di fronte alla giuria e al pubblico di piazzale Roma e due saranno i super ospiti: Gaia e Alex Wyse.

Venerdì 9 agosto i Coma_Cose torneranno a Riccione con i Santi Francesi come special guest della serata.

Mercoledì 14 agosto ci saranno Sarah e Petit, rispettivamente vincitrice lei e finalista lui di Amici 2024.

Sabato 17 agosto tutto al femminile: saranno Clara e Alessandra Amoroso le artiste che saliranno sul palco nella quinta serata di Riccione On Stage.

Dal Mediolanum Forum di Assago all’arena sul mare di piazzale Roma: è decisamente straordinario il 2024 di Alfa, special guest di martedì 20 agosto.

Giovedì 22 agosto alle falde di Riccione ci sarà Francesco Gabbani, artista amatissimo dal pubblico riccionese pronto a far ballare e cantare tutta la piazza. Insieme a lui ci saranno Paolo Santo e Tananai, tra i cantanti più amati di questi anni.

Per il gran finale di sabato 24 agosto, serata in cui verrà proclamato anche il vincitore del contest Riccione On Stage, le ospiti sono Cara e Malika Ayane.

L’unione e lo scambio reciproco non mancano al Riccione On Stage. Locali e turisti potranno godere di iniziative volte al benessere fisico e mentale, del resto mens sana in corpore sano. Allo stesso modo generazioni più giovani potranno dialogare con generazioni più grandi, grazie anche ad artisti diversi di ogni calibro quali i già noti Rudy Zerbi e Alessandra Amoroso che collaboreranno con i più giovani. La musica, inoltre, incontra il social, permettendo l’unione di due realtà alquanto diverse ma che condividono lo stesso obiettivo, quello di unire le persone all’insegna dello svago e del divertimento.

Insieme alla colonna sonora dell’estate riccionese firmata da Radio Deejay dal 29 luglio sono tornate anche le dirette radiofoniche dall’Aquafàn con due delle voci più amate di Radio Deejay: dalle 10 alle 12 è come sempre Rudy Zerbi a condurre le puntate estive e, a partire dal 5 agosto, l’appuntamento raddoppierà nel pomeriggio dalle 16 alle 18 con Gazzology di Gianluca Gazzoli.

Quest’anno Riccione On Stage si arricchisce di un racconto social dedicato, grazie alla grande community che da sempre segue la radio sui canali ufficiali. A questo si sommeranno i contenuti esclusivi realizzati dai profili personali di Linus, Rudy Zerbi e Gianluca Gazzoli. Un appuntamento social da non perdere è previsto il 14 agosto, giornata in cui Wad incontrerà una selezione di creators grandi amici della radio che coinvolgeranno anche il pubblico.