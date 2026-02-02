Torna a Pesaro e a Casalecchio l’amore tra Quasimodo ed Esmeralda

di Andrea Rossi

PESARO. “Notre Dame de Paris” torna in replica a Pesaro, dove era già stato nel 2019. Dal 24 al 26 aprile 2026 sarà alla Vitrifrigo Arena per poi approdare anche Casalecchio di Reno (Bologna), all’Unipol Arena, dall’11 al 13 dicembre di quest’anno.

L’opera popolare, tradotta in nove lingue e con diciotto milioni di spettatori nel mondo, tratta temi come la discriminazione, i pregiudizi e il bisogno di amore e giustizia. Viene narrata la vicenda amorosa tra Quasimodo ed Esmeralda ambientata nella cattedrale di Notre-Dame, recentemente riaperta dopo il destante incendio del 2019, raccontata nel romanzo omonimo di Victor Hugo e celebre anche grazie all’adattamento animato della Walt Disney.

Le musiche dello spettacolo sono state realizzate dal cantautore Riccardo Cocciante e i testi dell’autore originale Luc Plamondon tradotti dal paroliere Pasquale Panella, storico collaboratore di Lucio Battisti e autore con lui di album come “Don Giovanni”.

In questo musical prodotto nel 2002 da David Zard, ciò che rende unica l’esibizione è la fusione tra gli stili di ballo della danza classica e della breakdance, brani musicali che hanno riscontrato un notevole successo anche al di fuori del palcoscenico.

I biglietti sono già acquistabili online e nei punti vendita autorizzati da venerdì 6 febbraio 2026 alle 11:00.