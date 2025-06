Torna a Gabicce “Disco diva” con Gaznevada, Viola Valentino, Gibson Brothers e Carol Williams / LE FOTO

“Disco diva” è il festival internazionale della disco music giunto all’undicesima edizione a Gabicce Mare, che si terrà in piazza Valbruna il 27, 28 e 29 giugno, titolo “Love is groove”. Tanti i dj internazionali che arricchiranno le tre serate per trasformare piazza Valbruna in un tempio della disco music. Il festival sarà anticipato, giovedì 26 giugno, dallo show “live & talk” di Seventy Mood “David Bowie da Young americans a Let’s dance”, alle ore 19.00 al Mississippi di Gabicce Mare e dalla mostra “Ciao 2001 e i miti della musica” (ingresso libero). A completare il programma un mercatino vintage in piazza Municipio a Gabicce Mare.

Venerdì 27 giugno

Inaugurazione con international guest CAROL WILLIAMS, legendary First Lady of Salsoul: Carol è stata la prima artista donna a firmare con l’etichetta disco Salsoul Records. La sua musica ha scalato le vette delle classifiche durante l’era della disco degli anni ‘70, di cui è stata pioniera.

Il suo primo album, “Lectric Lady”, pubblicato nel 1977 contiene “Love is You”, uno dei brani preferiti dai frequentatori delle discoteche di tutto il mondo, campionata nel 2000 dal producer e dj italiano SPILLER, nella versione vocale del brano chiamata “Groovejet (If This Ain’t Love)” con la voce di Sophie Ellis-Bextor. Il brano diventa il pezzo dance dell’anno e ottiene il disco di platino in Italia, Inghilterra, Australia e Nuova Zelanda.

In occasione del 25esimo anniversario dell’uscita di “Groovejet”, Carol Williams e Spiller saliranno insieme sul palco di Disco Diva.

Ad arricchire la serata il live dei Tontotronic, trio di musica elettronica multidimensionale nato con l’obiettivo di esplorare nuovi orizzonti sonori, unendo la potenza ritmica della “cosmic disco” alla sperimentazione. I tre musicisti fondono abilità artistiche e strumentali con un’attenzione particolare verso le sonorità cosmiche pensate per il dancefloor.

Sul palco anche Soul Fingers ft Claudio Cavallaro. Il suo stile musicale è un viaggio tra sonorità che spaziano dal soul e funk alla disco, passando per hip hop, afrobeat, gospel, tropicalia e black music. E’ co-fondatore del celebre progetto “Rockin1000”.

Balleremo sulle note del dj set di JIM, collettivo di DJ e organizzatori di parties con base tra Milano e Bologna, che ha come obiettivo riscoprire la purezza e la bellezza del clubbing, con dj set che celebrano la storia dei club e delle scene che li hanno resi iconici.

Sabato 28 giugno

Sabato dedicato alla storia della disco 70’e 80’ che vedrà protagonisti THE GIBSON BROTHERS che hanno aperto la prima edizione di Disco Diva nel 2015. Gruppo Francese degli anni ’70, uno dei primi ad introdurre l’Eurodisco, stile che mescola il genere disco con il blues e il rock. Vantano successi mondiali popolarissimi come “Cuba” e “Come to America”, 14 dischi d’oro, oltre 5 milioni di dischi venduti.

La diva del sabato sera sarà l’italianissima VIOLA VALENTINO, icona dell’italo dico che con il suo grande successo “Comprami” cavalcò le classifiche italiane ed europee nel 1979. “Comprami”, scritta da Cristiano Minellono e Renato Brioschi, arrangiata da Danilo Vaona, ottiene uno straordinario successo, arrivando al terzo posto della hit-parade con oltre mezzo milione di copie vendute in Italia e in Spagna.

Oltre al live dei Gibson Brothers e di Viola Valentino, in consolle si alterneranno i dj set di Daniele Baldelli, Dj Thor e Tommiboy.

Daniele Baldelli non ha bisogno di presentazioni, ad oggi è uno dei dj più quotati in tutto il mondo, legato all’era della Baia degli Angeli dove nel 1974-1975 vide per la prima volta dai dj americani Tom Sison e Bob Day come poter eseguire un mixaggio in piena regola. Dal 1976 divenne dj alla Baia degli Angeli, insieme a Claudio Rispoli, in arte Mozart. Dal 1980 inizia la sua evoluzione “Cosmic Sound”. Quest’anno ricorre il 50esimo anniversario della nascita della Baia degli Angeli.

Dj Thor, musicista internazionale, nei primi anni ‘90, ha iniziato come rapper e produttore per la crew “Otierre”, noti pionieri dell’hip-hop in Italia. Parallelamente, si occupa anche di musica elettronica, accrescendo la sua notorietà come dj, produttore, arrangiatore e sound engineer. DJ Thor attualmente produce molti brani Afro House, Downtempo e Organic House con ottimi piazzamenti nelle classifiche top 100 mondiali, D.J. Chart su Traxsource e Beatport.

Tommiboy è uno dei DJ più riconoscibili della nuova scena disco italiana. Selezionatore raffinato, capace di far ballare qualsiasi pubblico con un mix di suoni che spaziano dalla disco italiana più ricercata al funk elettronico, dall’afro cosmico ai classici francesi e americani, il tutto reinterpretato con il suo stile inconfondibile. Il suo format Disco Stupenda è diventato un punto di riferimento per chi ama l’Italo Disco.

Domenica 29 giugno

La domenica cult di “Disco diva” prosegue con la collaborazione di Maurizio Monti e quest’anno, oltre ai dj set, vedrà la partecipazione straordinaria dei GAZNEVADA, la band che ha segnato un’epoca con il suo stile sperimentale, unendo influenze Punk, Funk, Elettroniche e New wave fino all’Italo Disco. Il brano “I.C. Love Affair” del 1983 è ad oggi considerato una “cult track” della musica clubbing e suonato da numerosi dj di levatura internazionale.

Nel 2022, i Gaznevada Ciro Pagano e Marco Bongiovanni hanno ripreso l’attività, tornando sulla scena musicale. Nel 2025 esce Going Underground, un docufilm dedicato alla loro storia, diretto da Lisa Bosi. Il film ripercorre le origini della band, la loro storia e il loro impatto sulla scena musicale italiana.

In consolle si alterneranno i dj set di Flavio Vecchi, Massimino Lippoli, Ricky Montanari e Tommy Soul.

Flavio Vecchi, uno dei dj più rappresentativi della cosidetta “old school italiana”, inizia a suonare dischi nei primi anni 80, facendosi notare per la sua ricercata selezione musicale dapprima in piccoli clubs della sua città, Bologna, fino al 1987 quando gli venne data la responsabilità della consolle di un club che farà storia, l’Ethos Mama Club a Gabicce Mare, il primo club in Italia dove la gente ballava e ascoltava qualcosa di rivoluzionario: Chicago Traxx, Techno Detroit e Deep House.

Massimino Lippoli, dj resident per 10 anni al Biblo’s, produttore di “SUENO LATINO”, uno dei dischi più importanti dell’anno 1989, che ha riscontrato l’interesse dagli addetti del settore di tutto il pianeta. Questa produzione è considerata ancora oggi una pietra miliare. Numerosi i Top clubs che lo vogliono in consolle: Peter Pan, Mazoom, Area City, Cenerentola, Desideria, Matis diventando già dai primi anni ottanta un’icona dell’house, tanto da essere uno dei primi dj italiani a varcare le consolle di Ibiza già nel 1982, al Pachà e allo Space. Per molti anni “pilastro” del Peter Pan, sua storica house Club, resident all’ Echoes e Magic Monday.

Ricky Montanari, uno dei dj/produttori italiani più conosciuti e apprezzati nei club di tutto il mondo, pioniere assoluto, colonna portante della musica house italiana. Vae Victis, Ethos Mama Club, Diabolika, Peter Pan Club le palestre del suono, che vedono il giovane talento importare e sperimentare timbri nuovi, underground, che spaziano dall’R&B al soul, dalla house alla UK garage, dal funky alla new-wave.

Tommy Soul, DJ, produttore musicale e collezionista di dischi italiano con una grande passione per il vinile, cresciuto tra due Technics 1200 con le prime sonorità disco: Soul, Funk, Disco e House.

Dopo un profondo apprendistato come DJ resident in club underground, i suoi mix in vinile caricati online hanno avuto un successo globale, ricevendo grandi apprezzamenti da parte dei pionieri del settore, arrivando a suonare in quasi tutta Europa.

Biglietti per le tre serate a Gabicce Monte in vendita sulla piattaforma DICE e sul sito discodiva.it. Ingresso: euro 15,00 a serata. Pacchetto tre serate euro 35,00, gratuito per bambini e ragazzi fino ai 14 anni.

Info: www.discodiva.it