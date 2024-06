Torna a Cervia dal 15 il Festival della Romagna

L’undicesima edizione de “Il Festival della Romagna” a Cervia continua nella sua tradizione di offrire una rappresentazione del territorio, dei suoi protagonisti e delle sue visioni culturali ed artistiche. La mission è sostenere e diffondere l’arte, la cultura, la musica, le tipicità e far conoscere i personaggi della Romagna, valorizzando e promuovendo una comunità nel suo sviluppo economico, sociale e culturale

Il Festival porta a Cervia dal 15 al 22 giugno 2024, diffusamente nella città, incontri, spettacoli e performance gratuite che permetteranno al pubblico di vivere le migliori atmosfere culturali e creative della Romagna. Artisti, giornalisti, esperti, storici, provenienti da tutto il territorio si ritrovano a Cervia per vivere e far vivere una indimenticabile atmosfera di festa e conoscenza, unendo nelle serate linguaggi e performance della tradizione e moderni. Ogni giorno, al festival vengono raccontate storie con i protagonisti del territorio che vivono in una terra di grandi promesse e si mettono in gioco, per essere valore aggiunto e fonte di ispirazione.