Tony Hadley a Cesenatico, cambia la data e il cantante si scusa con i fans VIDEO

Con grande rammarico, IMARTS - International Music And Arts, Tato Music e Tony Hadley, annunciano il rinvio delle date italiane del tour previste per febbraio 2024. A seguito di un infortunio al ginocchio subìto da Tony Hadley in agosto infatti, è diventata indispensabile un’ulteriore operazione, programmata per la settimana del 12 febbraio. L’intervento comporterà per l’artista la necessità di evitare viaggi aerei per diverse settimane, rendendo impossibile mantenere gli impegni concertistici previsti. Tony Hadley, Tato Music e il team di IMARTS - International Music And Arts si scusano per l’inconveniente e invitano tutti i fan a mantenere i biglietti già acquistati, validi per le nuove date. Manterranno la propria validità anche i meet&greet. L’artista non vede l’ora di tornare sul palco per condividere la sua musica e la sua straordinaria energia con il pubblico italiano.

Per tutti coloro che avessero già acquistato i biglietti per le date di febbraio e trovassero impedimenti a partecipare alle nuove date, sarà possibile richiedere il rimborso presso il punto vendita o il sito di acquisto originale entro il 20 febbraio per la data di Carpi ed entro il 28 febbraio per le date di Mantova, Cesenatico e Roma.

Queste le date originali

21 febbraio, Mantova - Palaunical

22 febbraio, Cesenatico - Teatro Comunale

23 febbraio, Carpi (MO) - Teatro Comunale

24 febbraio, Roma - Auditorium del Roma Convention Center La Nuvola all’Eur, inserito nella rassegna di spettacoli EUR Culture per Roma, prodotta da EUR SpA

Le nuove date

18 aprile, Roma - Auditorium del Roma Convention Center La Nuvola all’Eur, inserito nella rassegna di spettacoli EUR Culture per Roma, prodotta da EUR SpA

19 aprile, Carpi (MO) - Teatro Comunale

23 aprile, Cesenatico - Teatro Comunale

24 aprile, Mantova - Palaunical

Per ulteriori dettagli e informazioni sulle prevendite delle nuove date, vi invitiamo a consultare il sito ufficiale www.ticketone.it, www.vivaticket.com e i canali social dell’artista