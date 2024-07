Titanic, lo spettacolo di Formigli e Massini arriva all’Aia bella di Savignano di Rigo

Quale luogo migliore se non immersi nel bosco cercando di ascoltarne la voce può essere la scenografia per Titanic, lo spettacolo di Corrado Formigli e Stefano Massini in programma all’Aia bella di Savignano di Rigo mercoledì 24 luglio. Si tratta del terzo appuntamento con i Notturni nel bosco. Ospiti due pezzi da novanta, Corrado Formigli, uno dei giornalisti di punta dei nostri giorni, e Stefano Massini, attore e show man. Dopo aver varcato il traguardo di oltre 200 puntate insieme a Piazzapulita, la coppia approda adesso sui palchi teatrali – in questo caso naturali come l’arena dell’Aia bella - con uno spettacolo dal vivo con musica, anch’essa eseguita dal vivo, da Tazio Aprile (tastiere), Luca “Roccia” Baldini (basso), Massimo Ferri (chitarre) e Mariel Tahiraj (violino).

Lo spettacolo Titanic, ovvero Il pianeta affonda ma l’orchestrina continua a suonare richiama l’attenzione sull’emergenza climatica. Eventi senza precedenti si stanno abbattendo sul pianeta terra, gridando un’evidenza che non è più negabile. Tifoni distruttivi, incendi indomabili e la colonnina di mercurio che ormai sfida i record di anno in anno, in una vera e propria escalation. Eppure le masse non sembrano colpite, e la narcosi continua nel silenzio generale, come se l’ambiente dovesse pagare l’inevitabile prezzo del nostro benessere e dell’umano progresso. Esistono però delle regole, minime, concrete, semplicissime, per evitare al Titanic l’impatto con l’iceberg? Ipotizzando le dieci regole per salvarci dal naufragio i due protagonisti creano l’occasione per un incontro fra tre linguaggi: giornalismo, story telling e musica. Un esperimento di teatro civile, che finalmente tenta di accendere una luce sulla crisi climatica troppo a lungo ignorata.

La rassegna Notturni nel bosco, una proposta culturale sostenibile e resiliente, è promossa dal Comune di Sogliano al Rubicone insieme a Sillaba per la VII edizione. L’appuntamento è all’Aia bella a Savignano di Rigo dove sarà possibile parcheggiare e dalle 20 sarà aperta la biglietteria e si potrà cenare al sacco, gustando insieme al tramonto del sole il proprio pic nic (si raccomanda di evitare bottiglie di vetro). In alternativa alla cena al sacco sarà possibile prenotare il pic nic alla trattoria Dalla Naty di Rontagnano.

Si ricorda di attrezzarsi con torcia, scarpe da trekking, abbigliamento comodo, borraccia e una coperta o stuoia per accomodarsi sul prato. Nelle aree che ospiteranno gli spettacoli non sono previste platee con sedute, il pubblico sarà invitato a sedersi in autonomia. Lo spettacolo avrà inizio alle 21.30.