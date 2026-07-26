“Ti racconto una storia”: Edoardo Leo al parco Miralfiore di Pesaro

PESARO. “Ti racconto una storia” (letture semiserie e tragicomiche) è il reading-spettacolo di Edoardo Leo atteso domenica 26 luglio alle 21.15 al parco Miralfiore di Pesaro per “Miralteatro d’Estate” 2026, settima rassegna nell’anfiteatro del parco della città nata dalla collaborazione tra Comune di Pesaro e AMAT con Coro Filarmonico Rossini, Marche Musica e Teatro Accademia.

Lo spettacolo dell’artista propone appunti, suggestioni, letture e pensieri che il celebre attore e regista romano ha raccolto dall’inizio della sua carriera fino a oggi. Vent’anni di ritagli, ricordi e risate trasformati in uno spettacolo coinvolgente che cambia forma e contenuto ogni volta in base allo spazio e all’occasione. Un viaggio nella vita quotidiana, capace di far sorridere e riflettere su comicità e poesia per spiegare che, in fondo, non sono così lontane. In scena non solo racconti e monologhi di scrittori celebri (Benni, Calvino, Marquez, Eco) ma anche articoli di giornale, aneddoti e testi di giovani autori contemporanei e dello stesso Edoardo Leo. Info AMAT: 071 2072439.