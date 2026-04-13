The Strokes a Bologna unica data italiana: i biglietti

Reduci dal trionfo al “Coachella”, The Strokes hanno annunciato il tour “Reality awaits Europe 2026” con un unico appuntamento live in Italia. L’evento segnerà il ritorno della band a sei anni dall’ultimo album, in concomitanza con la pubblicazione del nuovo disco “Reality awaits” (Sony Music/RCA, 26 giugno), già lanciato dal singolo “Going shopping”, registrato in Costa Rica con il leggendario produttore Rick Rubin e ultimato in giro per il mondo. Originari di New York City, The Strokes hanno ridefinito il suono di una generazione sin dal loro debutto nel 2001. Oltre al tour mondiale, la band sarà headliner nei principali festival estivi, tra cui “Bonnaroo”, “Outside lands” e il “Summer sonic” in Giappone.

La data italiana sarà il 17 ottobre all’Unipol Arena di Bologna. Biglietti disponibili su comcerto.it e livenation.it dalle ore 10 di venerdì 17 aprile.