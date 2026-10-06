Teatro Socjale di Piangipane, il programma della stagione: apre Carlo Verdone

Sarà Carlo Verdone ad aprire, venerdì 30 ottobre, la 37ª stagione del Teatro Socjale di Piangipane. La prima parte del cartellone del circolo Arci, in programma fino all’8 gennaio 2027, conta dieci concerti riuniti per la prima volta attorno a un unico filo conduttore: “Miles Ahead”, il capolavoro di Miles Davis, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita. Il direttore artistico Filippo Padovani ha scelto artisti che, ciascuno nel proprio genere, hanno anticipato i tempi.

Verdone e l'omaggio a Davis

In “Bianco, rock e Verdone” l’attore e regista, collezionista di vinili e grande appassionato di rock, ripercorrerà ricordi musicali e cinematografici insieme al critico Enzo Gentile, con la band Helter Shelter a suonare dal vivo. È l'unica serata del ciclo musicale aperta a tutti e non solo ai soci. L'altro appuntamento di punta è in programma domenica 22 novembre con “100 Miles for Miles Davis”: il tastierista americano Jason Miles, produttore degli album Tutu, Amandla e Siesta, porta in scena il tributo al suo mentore insieme al trombettista Randy Brecker, a Federico Malaman, Gene Lake e Ada Rovatti.

Il cartellone

Venerdì 6 novembre il violinista Federico Mecozzi, da 17 anni al fianco di Ludovico Einaudi, presenta “Traiettorie impercettibili”, un viaggio nella musica di Franco Battiato. Il 13 novembre i 1269 Skiantos rendono omaggio a Freak Antoni e Dandy Bestia, mentre il 20 il Fabio Nobile Quartet ospita la tromba di Fabrizio Bosso. A fine mese c’è spazio per il folk noir della cantautrice canadese Abigail Lapell (27 novembre) e per la chitarra di Phil Palmer, storico collaboratore di Dire Straits, Eric Clapton e Tina Turner, sul palco con il Cristian CC Quartet (28 novembre). A dicembre Filippo Graziani porta “Casa Graziani – Stanze acustiche”, tra il repertorio del padre Ivan e i nuovi inediti (11 dicembre). La marching band torinese Bandakadabra presenta invece il suo nuovo lavoro dedicato alla techno (18 dicembre). L’8 gennaio chiude il Vito Bassi Quartet con il fisarmonicista Simone Zanchini.

Il sostegno del Comune

«Il Socjale rappresenta qualcosa di raro e di prezioso», sottolinea l'assessore alla Cultura del Comune di Ravenna Alessandro Sbaraglia. Per l'assessore il teatro è «un patrimonio che Ravenna ha il dovere di continuare a sostenere e valorizzare». Anche quest'anno l'assessorato contribuisce alla stagione, che è interamente gestita dai volontari del circolo.