Teatro Petrella di Longiano: Amanda Sandrelli protagonista del reading Alice di Lella Costa

Il teatro Petrella di Longiano, in provincia di Forlì-Cesena presenta sabato una serata “doppia”, in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Alle 21, per la rassegna “Ringrazia che sono una signora”, l’attrice Amanda Sandrelli sarà protagonista del reading Alice, tratto da Alice, una meraviglia di paese di Lella Costa, autrice e interprete di questo monologo messo in scena per la prima volta quasi una ventina di anni fa. Lo spettacolo sarà preceduto dalla proiezione di “Il popolo delle donne” di Yuri Ancarani, lavoro cinematografico, presentato alla scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Ad introdurre il film, uscito il 13 novembre nelle sale italiane, sarà lo stesso regista e artista di origine ravennate Yuri Ancarani, affermato anche a livello internazionale per i suoi lavori non solo cinematografici.

I biglietti costano intero 18 euro, ridotto 15 euro (under 30).

La biglietteria risponde allo 0547.666008; Prenotazioni telefoniche il giorno prima della rappresentazione dalle 17 alle 20. Vendita nella biglietteria del Teatro il giorno dello spettacolo due ore prima dell’inizio. Online su www.vivaticket.it e in tutti i punti Vivaticket