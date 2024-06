“Tanti auguri Raffaella”: l’omaggio di Laura Pausini per il compleanno della Carrà

“Tanti Auguri Raffaella fino a dove sei”. E’ l’augurio social di Laura Pausini per la grande Raffaella Carrà. “Questa settimana - scrive Laura - ho girato qualcosa di speciale per il concerto che il 31 dicembre a Messina chiuderà il nostro World Tour e che vi farà ballare dalla mezzanotte in poi per festeggiare l’arrivo del 2025! E ancora una volta ho voluto rendere omaggio al mio idolo, una grande donna e grande artista che ho avuto l’onore di chiamare amica: #RAFFAELLACARRA. Per questo tra i vari visual che sto preparando dedicati all’after show, ne ho preparato anche uno dedicato a lei, che vi mostro in anteprima oggi proprio perché è il suo compleanno”.