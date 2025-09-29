Tame Impala: due date in Italia e una è a Bologna

Tame Impala, il visionario progetto musicale di Kevin Parker, annuncia il suo ritorno sulle scene con il nuovo album “Deadbeat”, in uscita il 17 ottobre, e con un imponente tour europeo che lo porterà dal vivo anche in Italia per due appuntamenti esclusivi: il 12 aprile 2026 all’Inalpi Arena di Torino, e il 13 aprile 2026 all’Unipol Arena di Bologna.Con “Deadbeat”, il quinto disco in studio, Kevin Parker continua a reinventarsi, dando forma a una raccolta di esplorazioni psichedeliche dal respiro clubbing, tra minimalismo e groove trascinanti, unite a una scrittura immediata e ipnotica.Realizzato tra la sua città natale Fremantle e lo studio Wave House a Injidup, in Australia Occidentale, il disco riflette un approccio più spontaneo e diretto da parte dell’artista, conosciuto per la sua ossessiva cura del dettaglio. Il risultato è un suono crudo e incisivo, arricchito da nuove sfumature vocali e da liriche che raccontano uno stato emotivo fragile e autoironico: un “eterno perdente” intrappolato in un loop di auto-sabotaggio, in cerca di evasione nella musica e nella festa.Il progetto si ispira profondamente alla cultura rave australiana e al fenomeno dei bush doof, reinterpretandoli in chiave futura e primitiva al tempo stesso.Ad accompagnare l’annuncio, Tame Impala ha pubblicato il nuovo singolo “Dracula” diretto dall’artista multidisciplinare Julian Klincewicz. Il brano segue l’uscita di “Loser” (con video diretto da Kristofski e la partecipazione di Joe Keery) e di “End of summer”, un’epopea di sette minuti che evoca l’estetica acid house della fine degli anni ’80 e delle feste libere degli anni ’90, riportata nel presente con la firma inconfondibile di Parker.