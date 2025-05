Successo per “La settima arte”: a Rimini tutta la magia del cinema e della sua industria

Una vera e propria festa diffusa, vissuta come un momento di incontro, condivisione e riflessione collettiva sull’universo cinematografico e dell’audiovisivo e sul suo legame profondo con l’industria, la cultura e il territorio.

La settima edizione de “La Settima Arte Cinema e Industria”, organizzata da Confindustria Romagna e Università di Bologna-Dipartimento delle Arti e andata in scena a Rimini dall’8 all’11 maggio 2025, conferma la vocazione di Rimini, la città di Fellini, e della Romagna, a essere non solo luogo simbolico dell’industria dei sogni, ma anche laboratorio attivo per fare cinema.

Un pubblico eterogeneo, composto da addetti ai lavori, imprenditori, studenti e appassionati, si è riunito negli spazi e luoghi simbolo della cultura e del cinema, per partecipare a proiezioni, masterclass, convegni, incontri e premiazioni.

Anche in questa edizione, il ricchissimo programma presentato ha saputo fondere momenti di spettacolo con riflessioni profonde sul rapporto tra arte e produzione, tra creatività e impresa, contribuendo a rafforzare l’identità della rassegna come piattaforma viva per il dialogo tra settori diversi, ma complementari,

Tanti gli eventi e i professionisti del settore che hanno raccontato la loro esperienza, offrendo uno sguardo concreto e ispirante sul mestiere.

Al centro dei quattro giorni, la cerimonia di consegna dei Premi Cinema e Industria 2025 che ha visto la partecipazione dei grandi nomi e delle eccellenze del cinema italiano. Protagonisti della serata i maestri Pupi Avati (presidente di giuria) e Gianni Amelio (Premio Cinema e Industria ad honorem 2025), accolti da una standing ovation. Sul palco del Teatro Galli hanno intrattenuto il pubblico con un indimenticabile dialogo fra racconti di vita e carriera, ricchi di aneddoti divertenti. Gli altri Premi Cinema e Industria 2025, sono stati assegnati a Lorenzo Mieli Premio alla Produzione, Roberto Proia (Eagle Pictures) Premio alla Distribuzione, Daria D’Antonio Premio alla Fotografia, Stefano Ciammitti Premio ai Costumi, Cinedora Premio Speciale per Vermiglio. La regista Margherita Ferri ha ricevuto il Premio Valpharma per il Cinema.

La serata, presentata dalla giornalista Paola Saluzzi, è stata aperta da una suggestiva performance dedicata alla musica da film eseguita da Effe String Quartet. Toccante il ricordo per la scomparsa del giornalista Franco Di Mare, conduttore della cerimonia nelle prime tre edizioni. Opening Night della manifestazione con grande eleganza con la serata “Cinema e moda: un dialogo di stile con Alberta Ferretti”. L’imprenditrice e stilista in un cinema Fulgor sold out, ha dialogato con passione con il pubblico, sulla sua esperienza professionale e sulla sua passione per la settima arte. Tre i film che ha scelto per la festa del cinema Il grande Gatsby nella versione di Jack Clayton, proiettato nell’Opening Night anche in occasione dei cento anni dall’uscita del romanzo di Francis Scott Fitzgerald; La mia Africa e Ieri, oggi, domani.

Il numerosissimo pubblico, ha risposto con calore e curiosità anche a tutti gli altri appuntamenti. Dalle due giornate di studi felliniani “Fellini, la scrittura, gli scrittori”, da cui sono emerse varie novità, agli altri momenti di formazione come quello dedicato ai giornalisti con “Cinema e audiovisivo - Deontologia professionale, privacy e diritto d’autore”. Il Fellini Experience Tour organizzato in collaborazione con Visit Rimini: una suggestiva passeggiata con guida che ha portato i partecipanti alla scoperta dei luoghi riminesi felliniani, dal Borgo San Giuliano al Fellini Museum, passando per il cinema Fulgor.

Giovani al centro della mattinata “Il Cinema della Generazione Z”, con le protagoniste e i protagonisti del Premio Valpharma per il Cinema, del Premio #24FramealSecondo e del progetto Cineforum del Liceo A. Einstein di Rimini. Senza dimenticare le masterclass, come quella dedicata a David Lynch. Molte anche le proiezioni, partite con l’evento speciale per i cinquant’anni di Pasqualino Settebellezze, celebrato anche nel manifesto della settima edizione. A chiudere il programma una serata dedicata alla letteratura con lo “Strega Tour a Rimini” al teatro Galli, organizzato dalla Biblioteca di Rimini.

Un grande successo quindi per la festa del cinema di Rimini 2025 che si conclude confermando la sua crescita costante, anno dopo anno, e la certezza di rappresentare un luogo dove si costruiscono ponti tra arte, industria ed economia, tra passato e futuro.

L’energia e l’entusiasmo raccolto in questi quattro giorni non si esaurisce con la chiusura del sipario: lo sguardo rimane proiettato verso il futuro, per nuove sfide e visioni.

La manifestazione ha il patrocinio di MIC Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Rimini, Provincia di Rimini, SIAE, ANICA, Visit Romagna, Visit Rimini. È realizzata in collaborazione con Cineteca di Rimini e Fellini Museum, Biblioteca Gambalunga. Official Partners: Deloitte, Fondazione Roberto Valducci, Riviera Banca, Unicredit, Vulcan. Partners: Costa Edutainment, Eco Demolizioni, Energy Tech System, Fom Industrie, Rimini Meeting, SGR, VICI & C. Technical Partners: Gambarini & Muti, Giometti Cinema, Grand Hotel Rimini, Lithos Arti Grafiche, Summertrade, Webit. Media partner: Icaro TV.