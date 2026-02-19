Subsonica in concerto a San Mauro Pascoli in agosto

SAN MAURO PASCOLI. I Subsonica annunciano “TERRE RARE 96-26”, il tour nei principali festival estivi italiani in partenza il 26 giugno. Tra queste date c’è anche San Mauro Pascoli il 22 agosto. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 12 di venerdì 20 febbraio su www.livenation.it e in tutti i punti vendita autorizzati e su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket .

La tournée estiva farà seguito a “CIELI SU TORINO 96-26”, quattro concerti speciali sold out in occasione della celebrazione del trentennale di carriera - il 31 marzo, l’1, 3 e 4 aprile - e all’annuncio dell’undicesimo album della band dal titolo “Terre Rare”, in uscita il 20 marzo per Epic Records/Sony Music Italy , preordinabile a questo link .

«“Terre Rare”», spiegano gli organizzatori, «è l’album del viaggio, dell’apertura sonora verso nuove geografie reali e immaginarie. È anche un viaggio nel tempo ma soprattutto nel tempo presente, con le sue ferite e i suoi sogni, tra le sue ombre più profonde ei suoi spiragli di umanità. Le Terre Rare esplorate dai Subsonica sono piene di suoni nuovi, più organici rispetto al passato e di strumenti raccolti durante un viaggio, compiuti dalla band, sull’altra sponda del Mediterraneo. CIELI SU TORINO 96-26 non rappresenta solo l’atteso ritorno della band alla dimensione live. Ogni biglietto infatti darà la possibilità di accedere anche ad una mostra antologica coinvolgente nel Duomo delle OGR interamente dedicata alla storia del gruppo - con foto, memorabilia, costumi di scena, strumenti e apparecchiature dei primi album, manifesti e tanto altro -, oltre a un dj set in cui, al termine di ogni concerto, i Subsonica si alterneranno in consolle. La stessa città di Torino e la Regione Piemonte - grazie alla collaborazione con l’agenzia torinese Consiste. Entertainment - saranno protagonisti delle celebrazioni del trentennale , con iniziative che le coinvolgeranno, intrecciandosi con i luoghi che più hanno segnato la storia dei Subsonica: mostre, eventi, percorsi sonori che trasformeranno il capoluogo in un grande museo a cielo aperto, per un abbraccio e omaggio reciproco fra band e città. Info su www.livenation.it e www.subsonica.it

Ecco le date di TERRE RARE 96-26

26/06 PADOVA, Festival di Sherwood

29/06 BOLOGNA, Parco della Musica Sequoie

10/07 LEGNANO (MI), Rugby Sound Festival

11/07 AREZZO, Men/go Music Fest

12/07 ROMA, Auditorium Parco della Musica (Cavea) - Roma Summer Fest

15/07 COLLEGNO (TO), Festa dei Fiori

17/07 PORDENONE, Pordenone Blues & Co

24/07 NAPOLI, Noisy Naples Fest

25/07 ANCONA, Festa della Fiamma

27/07 GENOVA, Live in Genova - Porto Antico (Arena del Mare)

01/08 CAMIGLIATELLO SILANO (CS), Festival Be Alternative

02/08 CATANIA, Villa Bellini – Sotto il Vulcano Fest

13/08 MELPIGNANO (LE), Tagghiate Urban Fest

14/08 LOCOROTONDO (BA), Locus Festival

16/08 CABRAS (OR), Festival del Dromos

20/08 BRESCIA, Festa di Radio Onda D’Urto

22/08 S. MAURO PASCOLI (FC), Festa Acieloaperto