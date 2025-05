Su tutta la riviera passa “Mosaico in tour”

Riparte “Mosaico in tour”, l’officina di mosaico su quattro ruote. Giunto alla 19esima edizione, “Mosaico in tour” presenta per il 2025 più di 100 laboratori di mosaico che si svolgeranno durante tutta l’estate nelle spiagge e nei campeggi della riviera romagnola. Organizzato dall’associazione culturale “Il Cerbero”, da un’idea di Silvana Costa, “Mosaico in tour” unisce gioco e didattica. Un programma, che arriva fino a settembre, nei luoghi di vacanza di: Comacchio, Lido di Spina, Lido di Pomposa, Lido di Classe, Lido di Savio, Lido Adriano, Marina di Ravenna, Punta Marina, Cervia, Milano Marittima, Pinarella, Cesenatico, Rimini, Riccione.

Un appuntamento importante sarà il 26 maggio al Bagno Conti di Cesenatico con il laboratorio insieme agli allievi della scuola di primo grado Dante Arfelli. Saranno presenti tutte le classi, dalle prime alle quinte, più di 100 alunni che svolgono le lezioni nei container in attesa del ripristino dei locali scolastici e che grazie a questo appuntamento potranno festeggiare la chiusura dell’anno con un momento gioioso organizzato dalla Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico (in caso di maltempo l’appuntamento sarà spostato al 30 maggio).

I laboratori di “Mosaico in tour” della durata di circa due ore, sono una vera e propria officina del mosaico con degli insegnanti che partono dalle basi teoriche fino alla realizzazione pratica di un mosaico che, infine, viene lasciato in ricordo all’esecutore.

Molta attenzione è dedicata alla qualità del laboratorio, con l’impiego dei tipici materiali tipici e delle paste vitree, le stesse che usavano nell’antichità gli artisti che hanno realizzato i celebri mosaici di Ravenna. Le piccole tessere sono le stesse che compongono le monumentali opere che hanno reso Ravenna famosa nel mondo. Gli allievi di “Mosaico in tour” scoprono così la storia delle eccellenze artistiche del territorio, oltre a confrontarsi con le proprie abilità manuali.

Realizzato in collaborazione con: Apt Servizi Emilia-Romagna, Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico, Cooperativa Spiagge Ravenna, Comune di Cervia, www.comune.ra.it.

IL CALENDARIO NEL DETTAGLIO

Maggio

23 maggio EuroCamp, Cesenatico, FC 9.30

26 maggio Bagno Conti, Cesenatico FC 9.00

26 maggio EuroCamp, Cesenatico, FC 14.00

28 maggio Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 10.00

29 maggio Bagno Dolce Vita Club, Punta Marina Terme, RA 10.00

Giugno

4 giugno Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 10.00

5 giugno Bagno Dolce Vita Club, Punta Marina Terme, RA 10.00

6 giugno Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa, FE 10.00

9 giugno Romagna Family Resort, Riccione,RN 10.00

9 giugno Rimini Family Village, RN 16.00

11 giugno Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 10.00

12 giugno Bagno Dolce Vita Club, Punta Marina Terme, RA 10.00

13 giugno Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa, FE 10.00

14 giugno Bagno Conti, Cesenatico, FC 10.00

18 giugno Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 10.00

19 giugno Bagno Dolce Vita Club, Punta Marina Terme, RA 10.00

20 giugno Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa, FE 10.00

21 giugno Bagno Milano, Cesenatico, FC 10.00

21 giugno Bagno Rivazzurra Rimini, RN 16.00

23 giugno Romagna Family Resort, Riccione, RN 10.00

23 giugno Rimini Family Village, RN 16.00

24 giugno Bagno Gallanti, Lido di Pomposa, FE 16.00

25 giugno Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 10.00

25 giugno Bagno Bolognino, Punta Marina Terme, RA 16.00

26 giugno Bagno Dolce Vita Club, Punta Marina Terme, RA 10.00

26 giugno Piomboni Camping Village, Marina di Ravenna, RA 15.30

27 giugno Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa, FE 10.00

27 giugno Piazza dei Salinari, Cervia, RA 21.00

28 giugno Piazza dei Salinari, Cervia, RA 21.00

29 giugno Piazza dei Salinari, Cervia, RA 21.00

Luglio

2 luglio Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 10.00

2 luglio Bagno Dombachi, Pinarella, Cervia, RA 16.00

3 luglio Bagno Dolce Vita Club, Punta Marina Terme, RA 10.00

3 luglio Piomboni Camping Village, Marina di Ravenna, RA 15.30

4 luglio Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa, FE 10.00

5 luglio Bagno Conti, Cesenatico, FC 10.00

7 luglio Romagna Family Resort, Riccione, RN 10.00

7 luglio Rimini Family Village, RN 16.00

8 luglio Rivaverde Family Camping Village, Marina di Ravenna, RA 10.00

8 luglio Bagno 3 Pini, Punta Marina Terme, RA 16.00

9 luglio Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 10.00

9 luglio Ristorante Kontiki Bagno Milano, Lido di Savio, Ravenna, RA 16.00

10 luglio Bagno Dolce Vita Club, Punta Marina Terme, RA 10.00

10 luglio Piomboni Camping Village, Marina di Ravenna, RA 15.30

11 luglio Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa, FE 10.00

11 luglio Bagno Arcobaleno, Lido Adriano, RA 16.30

12 luglio Bagno Milano, Cesenatico FC 10.00

15 luglio Bagno Mi.Ma, Milano Marittima, Cervia, RA 16.00

16 luglio Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 10.00

17 luglio Bagno Dolce Vita Club, Punta Marina Terme, RA 10.00

17 luglio Piomboni Camping Village, Marina di Ravenna, RA 15.30

18 luglio Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa, FE 10.00

21 luglio Romagna Family Resort, Riccione,RN 10.00

21 luglio Rimini Family Village, RN 16.00

22 luglio Rivaverde Family Camping Village, Marina di Ravenna, RA 10.00

22 luglio Bagno Holiday, Milano Marittima, Cervia, RA 16.00

23 luglio Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 10.00

23 luglio Bagno Bolognino, Punta Marina Terme, RA 16.00

24 luglio Bagno Dolce Vita Club, Punta Marina Terme, RA 10.00

24 luglio Piomboni Camping Village, Marina di Ravenna, RA 15.30

25 luglio Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa, FE 10.00

25 luglio Bagno Nautilus, Punta marina Terme, RA 16.00

20 luglio Bagno Conti, Cesenatico FC 10.00

29 luglio Bagno Gallanti, Lido di Pomposa, FE 16.00

30 luglio Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 10.00

31 luglio Bagno Dolce Vita Club, Punta Marina Terme, RA 10.00

31 luglio Piomboni Camping Village, Marina di Ravenna RA 15.30

Agosto

1 agosto Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa, FE 10.00

1 agosto Cinema arena del Sole, Lido di Classe, Ravenna,RA 16.00

4 agosto Romagna Family Resort, Riccione, RN 10.00

4 agosto Rimini Family Village, RN 16.00

5 agosto Rivaverde Family Camping Village, Marina di Ravenna, RA 16.00

6 agosto Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 10.00

6 agosto Bagno Nettuno, Lido di Savio, Ravenna, RA 16.00

7 agosto Bagno Dolce Vita Club, Punta Marina Terme, RA 10.00

7 agosto Piomboni Camping Village, Marina di Ravenna RA 15.30

8 agosto Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa, FE 10.00

8 agosto Bagno Arcobaleno, Lido Adriano, RA 16.30

9 agosto Bagno Milano, Cesenatico, FC 10.00

13 agosto Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 10.00

13 agosto Bagno Holiday, Milano Marittima, Cervia, RA 16.00

14 agosto Bagno Dolce Vita Club, Punta Marina Terme, RA 10.00

14 agosto Piomboni Camping Village, Marina di Ravenna, RA 15.30

15 agosto Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa, FE 10.00

16 agosto Bagno Conti, Cesenatico, FC 10.00

18 agosto Romagna Family Resort, Riccione, RN 10.00

18 agosto Rimini Family Village, RN 16.00

19 agosto Bagno Gallanti, Pomposa, FE 16.00

20 agosto Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 10.00

20 agosto Bagno Bolognino, Punta Marina Terme, RA 16.00

21 agosto Bagno Dolce Vita Club, Punta Marina Terme, RA 10.00

21 agosto Piomboni Camping Village, Marina di Ravenna, RA 15.30

22 agosto Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa, FE 10.00

22 agosto Bagno Cayman, Lido di classe, RA 16.00

27 agosto Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 10.00

27 agosto Rivaverde Family Camping Village, Marina di Ravenna, RA 16.00

28 agosto Bagno Dolce Vita Club, Punta Marina Terme, RA 10.00

28 agosto Piomboni Camping Village, Marina di Ravenna RA 15.30

29 agosto Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa FE 10.00

Settembre

3 settembre Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 10.00

4 settembre Bagno Dolce Vita Club, Punta Marina Terme, RA 10.00

5 settembre Vigna sul Mar Camping Village, Lido di Pomposa. FE 10.00

10 settembre Spina Camping Village, Lido di Spina, Comacchio, FE 10.00

11 settembre Bagno Dolce Vita Club, Punta Marina Terme, RA 10.00

Per informazioni:

Associazione culturale Il Cerbero.

Cell: 335 8151821, 3334317970.